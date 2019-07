Combate Mauricio Garza la ansiedad

Ciudad de México.- Mauricio Garza no sólo quiere seguir divirtiendo a las personas, también se pondrá serio y ayudará con experiencias sobre salud en un podcast.

Conocido por personajes cómicos en series como 40 y 20 y Me Caigo de Risa, el actor encontró la motivación en un momento oscuro, tras poner en riesgo su vida al padecer ansiedad.

Junto a su amiga Tesi Tafich, y diferentes especialistas, Garza ya comenzó a lanzar podcast sobre temas como la sexualidad y ansiedad, titulado Tu Cabeza es la Belleza, los cuales tratarán otras situaciones cada miércoles en Spotify y iTunes.

"Quise hacerlo porque la gente ya conoce ese lado de mí, súper cómico por las series, la gente me ve en la calle y me dice 'es que eres bien divertido', pero me gustaría que también conozcan ese lado humano y sencillo.

"Soy un Mauricio que tuvo sus problemas, no soy experto, por eso invité a mi especialista, la que me ayudó a salir el día en que yo me intenté aventar de un edificio, les doy acceso a quienes quieran ayudarse con estas herramientas que les voy a dar", expresó Garza.

Tras interpretar a Nicolás en Betty en NY, producción de Telemundo, el actor disfruta del aprendizaje positivo de esta experiencia.

Si bien venció el miedo a que fuera comparado con la versión original, aún espera que la audiencia mexicana también aplauda su trabajo.

"Ahora que viene aquí, espero que la gente lo disfrute, es un proyecto con el que se van a divertir mucho", expresó.

Protagonizada por Elyfer Torres y Erick Elías, Betty en NY será estrenada en Canal 9 a las 22:30 horas, el 15 de julio.