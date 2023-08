Combina segunda temporada de 'Harina' comedia y drama

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Después de múltiples denuncias de vecinos sobre un hombre drogado, exhibicionista y responsable de cometer varios disturbios, la policía envía a Ramírez (Verónica Bravo) a efectuar la detención, pero cuando entra al departamento se encuentra con que el delincuente es... su compañero, el Teniente Prieto (Memo Villegas).

Con esa escena, la serie Harina anuncia que el 11 de octubre se estrenará la segunda temporada del programa, inspirado en los personajes del popular sketch de 2019, y además adelanta que el primer enemigo que enfrentará la pareja de uniformados está dentro del propio teniente.

Las frases divertidas y el comportamiento errático del personaje al inhalar harina lo hicieron viral, pero eso le restó peso al problema con las drogas que carga, mismo que lo hará arrancar los nuevos episodios de Harina - Perico, Rezos y Muerte hundido y como un lastre para su colega.

"De este proyecto en particular disfruto mucho que la comedia se combina muy bien con el drama. Cuanto más denso se ponga el problema de un personaje, más rico va a ser, y aquí el teniente empieza tratando de limpiarse, tiene una lucha contra la adicción.

"Es la misma personalidad, pero batallando con cosas diferentes. Se complejiza su espectro familiar, laboral, su panorama con la viralidad. Ya no está en el momento famoso en que estaba en la primera, viene en decadencia, ya la gente empieza el 'hate' de que ese güey pasó de moda", detalló Villegas, en entrevista.

Villegas y Bravo consideraron que la relación entre ambos policías se vuelve más compleja en los nuevos episodios, pues ya no trabajan juntos sólo por obligación, atados por una jerarquía, sino que hay cariño... pero también pueden herirse mutuamente.

La investigación criminal en la que serán requeridos en esta temporada, que llega completa a Prime Video el día de su estreno y del que se libera un capítulo por semana en Comedy Central, llevará a los personajes a Puebla. Sin esperarlo, se tornarán más vulnerables.

"Hay eventos que no es muy claro lo que te provocan. Tienes una mezcla de emociones que no sabes cómo manejar. Esa bola de emociones es lo que tratamos de buscar con Ramírez porque está saliendo a la superficie algo de su pasado que no puede contener", adelantó Bravo.

"Vamos a conocer el pasado de Ramírez y el pasado muy pasado del teniente, de cuando era niño, dónde empezó esta personalidad, dónde aprendió a ser un pillo. Como la acción aumenta, Ramírez es la que rescata al teniente en ciertas situaciones. También hay otras más profundas emocionalmente", añadió Villegas.

La primera temporada de Harina fue un suceso de audiencia, pues en Comedy Central se ubicó en primer lugar en México, y en Prime Video estuvo en el top 10 de contenidos más vistos en México y Estados Unidos.

Los protagonistas consideraron que la primera temporada del show fue un paso lógico, pues partían de imaginar las consecuencias para dos policías que se volvían virales con un video, mismo que en la vida real suma 71 millones de reproducciones al momento.

"En la primera temporada había que dar un paso más hacia la lógica para construir un universo que le hiciera sentido a los espectadores. Ahora ya no es sólo construir para arriba, sino para los lados: el universo se vuelve cada vez más complejo, divertido, loco, arriesgado. La apuesta se vuelve más grande", aseguró Bravo.