Comenzará a producirse en enero la bioserie de Miguel Bosé

Reforma

Ciudad de México.- Las memorias de Miguel Bosé no terminan en el libro de El Hijo del Capitán Trueno...

En tres meses iniciarán los trabajos de producción de Bosé, una serie de televisión en la que el cantautor narrará los episodios más relevantes de su vida, desde la última página del texto editado por Espasa, hasta la etapa actual.

"En enero comenzará a grabarse. Yo he estado ahí en las numerosísimas, infinitas, larguísimas reuniones con los guionistas para fabricar el contenido.

"He tenido que contar lo que acaba aquí (en el libro) y empieza en la serie. A partir de (cuando aparezco) en Esta Noche... Fiesta, el programa de televisión (español de 1977), y de ahí en adelante... hasta que nacen mis hijos. Todo eso he tenido que contarlo", adelantó Bosé en entrevista.

Relajado, de buen humor y visiblemente emocionado con lo que viene para él con su debut como escritor, el intérprete de "Si Tu No Vuelves" y "Amante Bandido" comentó que ha colaborado en todo lo que ha estado a su alcance para hacer de su biopic televisiva, planteada hasta ahora en al menos tres temporadas para la plataforma Paramount+, algo de relevancia para sus seguidores.

"Estoy encantado, encantado. Porque ahora me puedo sentar y decir: 'Ah, ¡esto un horror..! Este personaje... ah, qué equivocación'. (Risas). Puedes estar más desprendido. Involucrarme mucho... eso no podría hacerlo.

"Yo he estado donde he tenido que estar, que es contando las situaciones, las historias, los personajes, los diálogos, para que no fuese lejano o distinto al tono del libro. En el mismo tono en el que está el libro, están las temporadas de la serie", subrayó.

En el texto de 480 páginas, Bosé da cuenta de su nacimiento, el matrimonio de sus padres (la diva del cine italiano Lucía Bosé y el célebre torero español Luis Miguel Dominguín) y constantes sus desencuentros.

También aborda emotivos y delirantes episodios de su niñez y adolescencia al lado de sus hermanas Lucía y Paola. Perfila a personajes entrañables como "Reme" (su nana) y el genio Pablo Picasso, una suerte de padre y abuelo para el artista.

Narra la siempre tensa, difícil y complicada relación con su padre, quien quería que su heredero siguiera sus pasos.

Algo fundamental para Bosé en la construcción visual de la otra parte de su biografía, la relativa a su carrera, es la música, que se manifestará desde sus primeros éxitos, como "Linda", "Super Superman", "Te Diré" y "Septiembre", hasta "Horizonte de las Estrellas", "Nena" o "Bambú".

"Era (en esta fase de mis memorias) mucho más difícil escribir y que la música sonara, escribir y que apareciesen las luces de los conciertos, las coreografías, los viajes, en fin. Eso yo entendía que era más del ámbito visual, con lo cual lo pasé a la televisión.

"Va a ser una preciosa y gran sirie, claro, musical, porque es todo música, música, música... porque a partir de ahí mi vida se explica: con música, con conciertos y, obviamente, con amores, con todo, pero con banda sonora", destacó Bosé.

Hasta ahora no hay confirmaciones de elenco, aunque se especula la participación de figuras como Antonio Banderas y Paz Vega.