Comienza la ceremonia de los Oscar

Agencia Reforma

Los Ángeles.- El comediante Jimmy Kimmel da inicio a la ceremonia número 95 de los premios Oscar haciendo chistes sobre Steven Spielberg, Seth Rogen, John Williams y James Cameron.

"¡Buenas tardes a todos! Como a todos los demás, a mí también me encantó “EEAAO” (aunque su título y ese acrónimo aún no salen de la lengua...) y las grandes victorias de esta noche serían convincentes por muchas razones, una de las cuales es que es una historia original que también fue un éxito de taquilla. Pero me estoy preparando para los chanchullos de última hora. ¡Son los Oscar! Alguien se va a casa abandonado", dijo Kimmel.

"¿Es el miedo a algo como “L. Ron hubba hubba” bromeó el comediante sobre la razón por la que Tom Cruise se saltó la ceremonia.

El monólogo de apertura de Jimmy Kimmel se basa en los eternos chistes de Hollywood sobre llevar al público al teatro y tomar medicamentos para bajar de peso.

Con información de Agencia Reforma y The New York Times.