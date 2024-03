¿Cómo se gana un Oscar?

Agencia Reforma / La carrera hacia los Oscar captura la atención del mundo entero, pero detrás de cada estatuilla dorada hay una película que hace un viaje único

Cada año, la carrera hacia los Premios Óscar, captura la atención del mundo entero, pero detrás de cada estatuilla dorada hay una película que hace un viaje único y fascinante que comienza mucho antes de que se enciendan las luces en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

No es un secreto que Estados Unidos es uno de los principales países productores de películas, según The Numbers, tan solo en 2023 estrenó mil 285 largometrajes.

Sin embargo, de esta cantidad, un grupo selecto contenderá en las 23 categorías del ansiado premio y sólo 10 son nominadas a Mejor Película; pero ¿cómo es que se escogen a estas aspirantes?

Primero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood (AMPAS, por sus siglas en inglés) establece algunos criterios que las hará ser elegibles.

* El largometraje debe tener más de 40 minutos de duración y ser grabado en un formato de 35 o 70 milímetros, con una resolución mínima de 2048 por 1080 pixeles.

* Debe ser proyectado en salas de cine comerciales en seis áreas metropolitanas clave de Estados Unidos, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Miami, Atlanta, durante al menos siete días consecutivos, con al menos tres proyecciones diarias.

Posteriormente, deben ser presentadas a la Academia a través de un formulario de presentación completo, que incluye créditos de pantalla auténticos, así como información sobre la sala cinematográfica donde se proyectó la película y las fechas y horarios de la carrera clasificatoria teatral.

Es importante destacar que las películas que hayan tenido su primera exhibición pública o distribución de cualquier manera que no sea su estreno en cines no serán elegibles para los Premios de la Academia en ninguna categoría. Esto incluye la transmisión por televisión abierta y por cable, PPV/VOD, distribución de DVD y transmisión por internet.

Las únicas que tendrán excepciones son las que entren a la contienda por Película Animada, Cortometraje Animado y Documentales.

Con el registro completado, la etapa crucial de la votación está en marcha para los miembros de la Academia de Hollywood, quienes tienen el honor de elegir a los nominados para los premios más prestigiosos del cine.

Actualmente, hay 10 mil 500 miembros dentro de la Academia de Hollywood, cada uno de ellos con una trayectoria distinguida en la industria cinematográfica.

Entre ellos, hay varios actores y cineastas mexicanos, incluyendo Eugenio Derbez, Diana Bracho, Demian Bichir, Blanca Guerra, Damián Alcázar, María Rojo, Daniel Giménez Cacho y Tatiana Huezo.

No obstante, a pesar de su versatilidad profesional, están limitados a votar en una sola categoría, lo que significa que figuras como Clint Eastwood, reconocido como actor, director y productor, deben elegir cuidadosamente en qué campo ejercerán su voto.

Cada miembro de cada rama emite su voto dentro de su propia categoría específica: los actores nominan en las categorías de actuación, los directores participan en la selección de Mejor Dirección, y así sucesivamente. Sin embargo, hay una excepción emocionante: todos los miembros tienen derecho a votar por ¡la Mejor Película!

Al recibir sus boletas digitales, se les insta a los miembros a “seguir sus corazones” al nominar a cinco candidatos en orden de preferencia en las categorías elegibles.

Este proceso, que enfatiza la pasión y el respeto por el arte cinematográfico, refleja el compromiso de garantizar que las nominaciones sean un verdadero reflejo del talento y la excelencia en el mundo del cine.

La compañía PricewaterhouseCoopers (PwC) asume un papel fundamental en la fase de nominación de los Premios de la Academia, supervisando el conteo de votos en un proceso meticuloso que determina los candidatos finales.

Las papeletas se cuentan inicialmente según las primeras elecciones de los votantes.

Si un candidato alcanza el número mágico con sus votos de primer lugar, se convierte automáticamente en un nominado oficial. Por ejemplo, si el número mágico para la categoría de Mejor Actor es 100 y un actor recibe 100 votos de primer lugar, se convierte en nominado.

El primer paso es calcular el “número mágico”, una cifra crucial que determina cuántos votos se necesitan para asegurar una nominación. Este número se calcula dividiendo el total de papeletas recibidas en una categoría por el número de posibles nominados más uno.

Una vez que se establece el número mágico, comienza el conteo de votos.

Número mágico = # total de papeletas / # de nominados + 1

Después de esta primera ronda, el proceso se vuelve más complejo. Los votos de los candidatos que no alcanzaron el número mágico se redistribuyen según las segundas opciones de los votantes, mientras que los candidatos que ya están nominados mantienen sus votos acumulados.

Este proceso de redistribución continúa hasta que se llenan todas las plazas de nominación en cada categoría.

El conteo de votos que realiza PwC es un proceso minucioso que garantiza la precisión y la integridad del proceso, pues cada boleta se revisa cuidadosamente para asegurar que se cumplan todos los requisitos y que cada voto se cuente de manera justa.

Para cada premio, no podrán presentarse más de cinco nominaciones, con la excepción de la categoría a Mejor Película, que ha presentado hasta diez nominados.

Este enfoque permite una representación más amplia de las películas destacadas del año, reflejando la diversidad y la excelencia en la industria cinematográfica.

Y a comparación de las demás, en Mejor Película todos los miembros pueden emitir sus votos.

En un esfuerzo por fomentar una representación equitativa dentro y fuera de la pantalla, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha introducido estándares de inclusión para la elegibilidad en la categoría de Mejor Película en los Premios Óscar.

Para la edición 96 de los Óscar, las cintas deben cumplir con al menos dos de los cuatro estándares especificados para ser consideradas elegibles en la categoría de Mejor Película, los cuales abarcan diferentes aspectos, desde la representación en pantalla hasta el liderazgo creativo y las oportunidades de la industria.

A) Se enfoca en la inclusión de actores de grupos raciales o étnicos subrepresentados, así como en el reparto general que incluye a personas de grupos subrepresentados en roles secundarios y menores.

Los grupos subrepresentados pueden incluir:

• Mujeres

• Grupo racial o étnico

• LGBTQ+

• Personas con discapacidades cognitivas, físicas, sordas o con problemas de audición

B) Requiere la presencia de líderes creativos y jefes de departamento de grupos subrepresentados en la producción.

C) Asegura que haya oportunidades remuneradas de aprendizaje y prácticas para grupos subrepresentados, así como oportunidades de formación y desarrollo de habilidades.

D) Se centra en el desarrollo de la audiencia, destacando la importancia de la representación en el desarrollo, marketing, publicidad y distribución de la película.

A comparación del sistema de votación para las nominaciones, elegir el ganador es aparentemente un poco más sencillo.

Los miembros de AMPAS reciben papeletas en las que se les solicita clasificar a todas las producciones nominadas de todas las categorías, de mejor a peor.

Una vez completadas, las boletas son entregadas a PwC, quien comienza a clasificarlas en montones correspondientes a cada película que ha sido clasificada en primer lugar en alguna boleta.

Si ninguna película recibe más del 50 por ciento de los votos en la primera ronda (lo cual es poco probable dado el número de nominadas), PwC elimina la película que ha recibido el menor número de votos en primer lugar y redistribuye las boletas correspondientes a esa película según la elección de segunda opción en cada boleta.

Este proceso continúa en varias rondas, eliminando sucesivamente los filmes con menos apoyo y redistribuyendo sus votos de acuerdo con las elecciones en segunda opción (o tercera, si la segunda opción ya ha sido eliminada).

Es importante destacar que algunos votantes pueden intentar influir en el resultado al incluir sólo algunas películas en su boleta de Mejor Película.

Sin embargo, esta estrategia puede resultar contraproducente, ya que si las películas enumeradas en la boleta son eliminadas antes de la finalización del conteo, la boleta se descarta y no influye en las rondas posteriores de votación.

Después de que se tabulan las papeletas finales, sólo dos socios de PricewaterhouseCoopers conocen los resultados hasta que se abren los sobres en el escenario durante la transmisión.

