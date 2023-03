Cómo ver los Oscar 2023: fecha, hora y transmisión

The New York Times

Los Ángeles.- Parece el año de " Everything Everywhere All at Once".

El alucinante éxito del multiverso del dúo de directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert (también conocido como Daniels) ya se ha llevado los premios principales en los cuatro principales premios de los gremios de Hollywood, y las únicas otras películas en lograrlo: "Argo", "No Country for Old Men”, “Slumdog Millionaire” y “American Beauty”, todas ganaron el Oscar a la mejor película.

¡Pero! Es la academia, y siempre hay al menos una sorpresa. ¿Steven Spielberg estropeará la candidatura de Daniels al mejor director con su cuento semiautobiográfico, "The Fabelmans"? ¿Michelle Yeoh vencerá a Cate Blanchett como mejor actriz? ¿Angela Bassett, quien está nominada a mejor actriz de reparto por su actuación en “Black Panther: Wakanda Forever”, traerá a casa el primer Oscar de interpretación del Universo Cinematográfico de Marvel? Una cosa con la que puede contar: seguro que habrá drama.

Entre unas 50 estrellas en fila para presentar los trofeos se encuentran Ariana DeBose, Florence Pugh y Jonathan Majors. (Queremos saber: ¿DeBose repetirá su rap musical viral de los BAFTA?)

La ceremonia comienza a las 8 p.m. Este, 5 p.m. Pacífico. En televisión, ABC es la emisora oficial.

¿Hay una alfombra roja?

Bueno, habrá llegadas de estrellas, pero estarán pisando una alfombra color champán. Para verla, dirígete a “E! red” a partir de la 1 p.m. este, 10 a. m., hora del Pacífico, si está de humor para ver a algunas celebridades antes del espectáculo. (ABC también tendrá cobertura de la alfombra champán a partir de la 1 p. m., hora del este.

¿Hay un espectáculo previo?

El preshow oficial de los Premios de la Academia, "On the Red Carpet Live: Countdown to Oscars 95", se transmite por ABC de 1 p. m. a 4 p. m. este, de 10 a. m. a 1 p. m. Pacífico.

Luego, también en ABC, Ashley Graham, Vanessa Hudgens y Lilly Singh presentarán el programa de introducción "Countdown to the Oscars", que ofrecerá una mirada detrás de escena de la gran noche, a partir de las 6:30 p.m. Este, 3:30 p.m. Pacífico.

¿Quién será el anfitrión?

Jimmy Kimmel regresará para su tercera ronda como M.C. después de guiar previamente las ceremonias en 2017 (el año de confusión “Moonlight” por “La La Land”) y 2018.

¿Quién estará presentando?

Tres de los ganadores de actuación del año pasado, Jessica Chastain, DeBose y Troy Kotsur, así como Riz Ahmed, Halle Bailey, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Majors, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Pugh y Questlove.

¿Estará Will Smith allí?

Smith, quien se llevó a casa la estatuilla al mejor actor del año pasado por su interpretación del padre de Venus y Serena Williams en la película biográfica "King Richard", fue excluido de los premios Oscar y otros eventos de la academia durante 10 años después de abofetear al comediante Chris Rock en la ceremonia 2022 (Rock bromeó recientemente sobre el momento explosivo en un programa en vivo de Netflix).

¿Jennifer Coolidge estará allí?

Se siente como si ella debería estar, ¿verdad? Pero, por desgracia, no.

¿A qué debes estar atento?

Después de una reacción negativa considerable de los profesionales de la industria tras la decisión del año pasado de pregrabar ocho de las categorías competitivas, las 23 categorías se premiarán en vivo este año.

Y hay una serie de hitos a los que hay que prestar atención: Yeoh podría convertirse en la primera estrella asiática en ganar el premio a la mejor actriz por su interpretación de la madre que navega por el multiverso en "Everything Everywhere All at Once", si puede contra Blanchett. Si Spielberg, de 76 años, gana el premio al mejor director por "The Fabelmans", se convertiría en el ganador de mayor edad en la categoría. Y si John Williams, de 91 años, gana la mejor partitura original por "The Fabelmans", se convertiría en la persona de mayor edad en ganar un Oscar competitivo.

¿Hay alguien cercano a un EGOT?

Viola Davis se convirtió en el miembro número 18 del club de triunfadores que tienen un Emmy, un Grammy, un Oscar y un premio Tony después de ganar un Grammy por el audiolibro de sus memorias, "Finding Me". Pero, lamentablemente, ninguno de los nominados tiene la oportunidad de unirse a ella el domingo.

¿Quién creemos que ganará?

“Everything Everywhere All at Once” recibió la mayor cantidad de nominaciones: 11, incluyendo mejor película, actriz (Yeoh), actor de reparto (Ke Huy Quan) y actriz de reparto (Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu), y existe una posibilidad muy real de que podría ganar. El sitio de apuestas Vegas Insider actualmente la tiene como la gran favorita, seguida de lejos por el drama de Martin McDonagh "The Banshees of Inisherin" y la película de guerra alemana "All Quiet on the Western Front", cada una de las cuales obtuvo nueve nominaciones.

Nuestro columnista Kyle Buchanan cree que Yeoh tiene ventaja sobre Blanchett, y que Brendan Fraser, quien se sometió a una transformación de cuerpo completo para interpretar a un profesor obeso en "The Whale ", triunfará sobre la estrella de "Elvis" Austin Butler.

En las categorías secundarias, Quan es un candado virtual para el actor de reparto, pero Buchanan predice a Kerry Condon de "Banshees" como actriz de reparto.

¿Qué es esto que he oído sobre Andrea Riseborough?

Ah, sí, la historia de la sorpresiva (subestimación) nominada a mejor actriz de este año involucró un bombardeo en las redes sociales en su nombre por parte de un grupo de estrellas de cine, desaires de Danielle Deadwyler en "Till" y Viola Davis en "The Woman King", y una revisión de la academia de la campaña en su nombre (¿El veredicto? Ella es la clara favorita, por ahora).

Sólo tengo tiempo para ver una película antes de la ceremonia. ¿Cuál debería elegir?

Para aprovechar al máximo su inversión, le recomendamos " Everything Everywhere All at Once" (o simplemente súbete al multiverso y mira a todos los nominados simultáneamente). Si tienes poco tiempo, el drama centrado en mujeres de Sarah Polley, "Women Talking", es el más corto de los nominados a mejor película, con 1 hora y 44 minutos. Si te enfrentas a una crisis de tiempo, querrás guardar "Avatar: The Way of Water", que se extiende más allá de las tres horas, para otro día; ¡ya estás comprometido a ver una transmisión de más de tres horas el domingo por la noche! (Por otra parte, ¿qué mejor día que el domingo de los Oscar para dedicar más de un tercio de tus horas de vigilia al cine?)

¿A quién se supone que se parece esa estatuilla del Oscar?

Se dice que está inspirado en el cineasta y actor mexicano Emilio Fernández (quien, según cuenta la historia, posó desnudo).

¿Por qué se llaman los Oscar?

Se dice que cuando Margaret Herrick, empleada de la academia desde hace mucho tiempo, vio por primera vez la estatuilla en la década de 1930, comentó que le recordaba a su tío Oscar, un apodo para su primo segundo Oscar Pierce.

¿Qué comida debo hacer para ver los Oscar?

No puedes equivocarte con nachos, dedos de queso o chocolate.

Necesito algo de alegría en mi vida. ¿Cuál es la forma más rápida de conseguirlo?

Sigue a Ke Huy Quan en Instagram.