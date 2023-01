Comparan a cantante de reggaetón con Ninel Conde

Durante la emisión del programa de televisión ‘La Mesa Caliente’ que transmite la cadena Telemundo, y en donde aparece la cantante boricua Ivy Queen interpretando uno de sus temas, con un atuendo sin tirantes y el cabello en color negro y ondulado.

La cantante de reggaetón recibió críticas por parte de los seguidores de ‘La Mesa Caliente’ por su apariencia.

Dicen que parece otra persona y hablan de muchas cirugías estéticas. Estos son algunos de los comentarios que le dejaron a ‘la diva’.

“Qué presume si todo es cirugía, ni que su belleza fuese auténtica”, “¿Es ella o es otra persona? ¿O es filtro?”, “O sea se transformó. Volvió a nacer. No le gustó la obra de Dios”, “Omg, ¿es un filtro o es de tantas cirugías que se ha hecho que se ve otra persona?”, “Uy se cambió de cara”, “Bueno como que le estiraron más del lado de un ojo… Si sigue arreglándose se parecerá a Ninel Conde” y “Wow wow, no puedo creer que es la misma”.

En publicaciones previas la cantante habló de que la llamaron ‘vanidosa’ en alguna oportunidad: “Me dijeron vanidosa cuando empecé a pensar en mí. Yo me esforcé nada me han regalado. Ando en mi propio pedestal se que incomoda tanta seguridad. Una sola vida y me la estoy viviendo a mi antojo. Desayunen, no olviden sus vitaminas corillo”, expresó con seguridad, recibiendo también el apoyo de sus seguidores.