Comparte Emilio su mundo por FB

Ciudad de México.- Todo el dolor y drama que Emilio Betancourt vivió en su adolescencia, cuando le diagnosticaron cáncer de huesos y le amputaron una pierna, lo canalizó en motivar a sus semejantes y es lo que busca exponer en El Mundo Real: Ciudad de México.

En este reality show, que se transmite por Facebook Watch y que coproduce MTV, el también conferencista certificado se ha ganado adeptos por su buena vibra.

"Mi vida ha sido una tragicomedia. No sé qué me espera, si es todo para bien, para mal, o con lo que me pueda sorprender la vida, lo que sé es que he aprendido mucho y eso es lo que quiero transmitir.

"Fue una historia muy difícil, porque a los 13 años tuve cáncer de huesos, viví la quimioterapia, me amputaron la pierna... yo no estaba emocionado por vivir, no sabía por qué quería seguir y mi vida cambió y es lo que quiero que vean", comentó Emilio.

En charla telefónica desde Chiapas, el tapatío de 21 años se propuso salir del bache emocional que lo tuvo en depresión por varios meses al encontrar en el deporte y en las conferencias su método de canalización de energía.

Compitió en diversas actividades en silla de ruedas, impuso su propio récord en el maratón, con 59 kilómetros.

Estudió para certificarse por la International Coaching Federation para hablar de sus experiencias. Ahora es muy escuchado en preparatorias, secundarias, universidades y empresas.

"Mucha gente me pregunta cómo puedo ser yo tan feliz teniendo sólo una pierna, y yo me pregunto cómo puede haber gente tan infeliz teniendo sólo dos piernas.

"Si se preocupan por no tener el celular que quieren, el coche que quieren, no es vital. Yo no tengo una pierna, pero sí tengo la otra, y tengo ojos, boca y ganas de vivir", expresó.

En el programa, que ha ganado muchos adeptos por incluir a personas muy distintas entre sí hasta en el contexto social, Emilio se ha vuelto una referencia para la juventud.

Emilio convive en la emisión con su amigo Diego, su roomie Dany, un transexual entrañable, así como con Israel Nonthe, Melissa Gómez, Mafer Sánchez y Sofía Rivera Torres.