Comparte Juanes su vulnerabilidad en 'Vida Cotidiana'

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Al pensar en sus inicios musicales, Juanes se recuerda vulnerable en la forma más positiva, pues componía sobre lo que sentía, sin presión de nadie y sin cargar con expectativas, algo difícil de mantener conforme le llegó el reconocimiento.

Ahora, durante la pandemia, volvió a sentir una libertad similar, ya que cada día se refugiaba en su estudio con la única intención de crear, sin saber bien qué.

Por momentos lo inspiraba la relación con su familia, los días buenos y los turbulentos; otros, noticias que lo conmovían sobre la realidad dura de su Colombia; y todos esos temas aparecen en su disco Vida Cotidiana, que estrena la próxima semana.

"Me senté a hacer canciones para el alma, sin pensar si eran comerciales o no, olvidé todos esos títulos y empecé a hacer algo visceral. En ese contexto me desnudé, me puse vulnerable y vulnerable es contar cosas muy personales, de mucha tristeza o de mucha alegría", explicó el cantautor en entrevista.

"Hubo situaciones de pelea con mi esposa donde yo pensaba: 'este es el final, hasta aquí llegamos', o momentos de reconciliación hermosos, de decir: 'nos amamos, no vamos a dejar esto aquí'. Fue muy bonito tener la música como un filtro para poder pasar todos estos sentimientos".

El colombiano escribió cerca de 50 canciones, pero sólo 11 integran el álbum, incluido un dueto con Juan Luis Guerra en una canción dedicada a su esposa, "Cecilia", que tiene toques de son cubano y elementos de merengue.

Si el material habla de temas tan diferentes es porque así vive cada día el intérprete de "La Camisa Negra", quien en minutos puede pasar de molestarse por un mensaje de texto e indignarse por las noticias, a sentir ternura por una llamada con su madre.

Su disco tiene canciones como "Veneno", dedicada a las relaciones tóxicas y al dolor que le ha causado que personas en las que confiaba lo traicionaron, así como un tema dedicado a los desaparecidos de su país.

Juanes siguió el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia, que investigó las consecuencias de la guerra entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. De acuerdo con la BBC, el trabajo que comenzó en 2018 incluyó entrevistas a 27 mil personas.

El músico, ex integrante de la banda de metal Ekhymosis, quedó marcado por los testimonios de víctimas y victimarios, ex guerrilleros, ex policías, campesinos, madres, que contaban a quiénes habían matado o lo que habían sufrido. Todo eso inspiró "Canción Desaparecida", a dueto con Mabiland.

"Quise escribir de eso porque me tocó el alma, 200 mil personas desaparecidas es una demencia. El proceso de la letra fue simplemente ponerme en los zapatos de esas personas, era muy duro ver a las mamás todavía buscando a sus hijos después de 20 años.

"Yo pienso, ¿qué tal que a mí me pasara eso? Dios bendito, no quiero ni... Era darle vida a esas almas perdidas. En el video que hicimos aparecemos Mabiland y yo con un tiro, estamos muertos, dando a entender que somos también esas personas desaparecidas para ir contando la historia de Colombia", detalló.

Para presentar su material en México, el intérprete de "A Dios le Pido" acaba de anunciar su concierto en el Auditorio Nacional el 19 de octubre.