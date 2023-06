Comparte Shakira cómo se enteró de la infidelidad de Piqué

Archivo / Agencia Reforma / Ahora la barranquillera está concentrada en sacar adelante a sus hijos, Milan y Sasha

Ciudad de México.- Shakira comentó cómo fue que se enteró que su ex esposo Gerard Piqué le estaba siendo infiel con Clara Chía, al mismo tiempo que su padre, William Mebarak, estaba hospitalizado.

"Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Él hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado", dijo la intérprete de "Te Felicito" a People en Español.

Shakira acepta que ha pasado por todo tipo de sentimientos tras separarse del futbolista, pero que a través de la música pudo encontrarse a sí misma con éxitos como "Session 53" y "Monotonía", que lograron posicionarse entre sus canciones más escuchadas.

"He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que sólo he podido desenredar a través de mis canciones. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles", admite. "Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo", agregó.

Ahora la barranquillera está concentrada en sacar adelante a sus hijos, Milan y Sasha, así como de reconstruir su vida en Miami en compañía de sus amigos, pues tras separarse de Piqué decidió dejar Barcelona para evitar más enfrentamientos.

"He tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido", declaró.

Shakira también habló de su padre y compartió que actualmente se está recuperando y es un gran ejemplo a seguir por su resiliencia.

"Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado el Covid-19, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías. Todo esto a sus 91 años, en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo", agregó.

La cantante se separó de Gerard Piqué en junio de 2022, doce años después de ser una de las parejas más queridas en el espectáculo, su rompimiento ha sido uno de los más mediáticos en la historia.