Comparten duques de Sussex primera foto con su hija Lilibet

Reforma

Ciudad de México.- El príncipe Enrique y Meghan Markle compartieron este jueves una postal familiar navideña donde se observa por primera vez a su segunda hija Lilibet Diana, tras seis meses de su nacimiento.

"Este año, 2021, le dimos la bienvenida al mundo a nuestra hija, Lilibet", señalaron en la tarjeta. "Archie nos hizo mamá y papá, y Lili nos hizo una familia".

En la misma tarjeta, los duques de Sussex dijeron que realizaron una serie de donaciones navideñas a través de su Fundación Archewell.

"Mientras esperamos el 2022, hemos hecho donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde las que se reubican desde Afganistán hasta las familias estadounidenses que necesitan una licencia parental pagada", escribieron.

Entre las organizaciones que recibieron el apoyo se encuentran Paid Leave for All, PL+US y el Plan Marshall para mamás, el cual busca que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley federal de licencia familiar pagada.

"Estamos agradecidos por su apoyo y reconocimiento en este momento crítico", escribió Molly Day, directora ejecutiva de PL+US en un comunicado.

La Fundación Archewell también hizo donaciones al Team Rubicon, Welcome.Us, Human First Coalition, que ha trabajado para asentar a refugiados afganos en Estados Unidos, así como a la organización de salud mental para refugiados Humanity Crew.