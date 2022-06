Competidora de ‘Cuidado’

‘La Voz México’, está de regreso por Azteca Uno en su nueva temporada 2022 y el pasado lunes 6 de junio, Reyna Bosquez, oriunda de Parral, Chihuahua, sorprendió con su interpretación con el tema ‘Cuidado’ del cantautor argentino Bernardo Mitnik, a los coaches Yuridia, Ha-Ash, Joss Favela y David Bisbal, quienes tienen el objetivo de completar sus equipos y sacar lo mejor de cada uno de sus integrantes.

La cantante chihuahuense hizo que giraran su silla Yuridia, Ha-Ash, Joss Favela para agregarla a su equipo y así pulir su potencial; Reyna se mostró feliz de los comentarios y ver que ya era parte del reallity show del cual ya había intentado ser parte y por fin lo logro.

La música en su ADN

Reyna, gracias a su linaje es que ha ido abriendo camino en el arte del canto, actualmente se encuentra preparándose para dar lo mejor de ella en La Voz México, y en entrevista para El Diario la cantante compartió su felicidad de estar viviendo esta gran experiencia, lo cual aseguró es un sueño cumplido, pues cuenta con 16 años de trayectoria artística.

“Inicie en la música a los 14 años, en un grupo musical cuando estaba en la secundaria, se llamaba ‘Los Juniors’, de ahí estuve en varios grupos más, luego estuve en la Sonora Parrandera, y luego en proyectos propios que yo armaba, en los últimos años comencé a trabajar en mi proyecto como solista, y en estos 16 años no he dejado de picar piedra”

“Traigo la música por mi ADN, mi tío Diego Favela, hermano de mi mamá, el fue integrante por muchos años de la agrupación Patrulla 81, y de ahí nace mi gusto por la música, el fue mi maestro y mi inspiración”, reveló.

Sueño hecho realidad

Compartió que cumplió un sueño gracias a su persistencia, la cual llevó a formar parte de La Voz México,.

“Siempre había tenido el sueño de salir en la televisión, de salir en algunos de estos programas y la verdad es que todos los años yo había hecho castings para La Voz, pero nunca me habían hablado, nunca ceso ese sueño de estar ahí, siempre lo intente hasta que se dio”, dijo emocionada.

Sin duda la vida de Reyna cambio para siempre, y ella es prueba de que los sueños se cumplen, siempre y cuando se trabaje en ellos.

El proceso

“Envié mi casting por medio de la plataforma de La Voz, luego me llamaron para preguntarme si podía ir a la CDMX para un casting en vivo en octubre del año pasado, fui me escucharon, y me quede, luego espere largos meses para iniciar este proyecto, y hoy me encuentro feliz de que por fin se está llevando a cabo”.

Refirió cuál fue su primer pensamiento frente a los coaches y arriba del escenario, además dijo que ha sido una grata experiencia.

“Al estar ahí justo antes de que empezara la canción, se me vino todo el recuerdo de todo lo que había deseado ese momento, realmente no podía creer que estaba parada en ese escenario que tanto había soñado estar, se vino un flashback de todo lo que he trabajado para estar ahí, fue un momento muy fuerte mental y emocional, pero gracias a Dios que se dio”, explicó.

Team Yuridia

Reveló porque decidió irse al equipo de Yuridia, con quien ya ha tenido la oportunidad de hablar con ella para la preparación de la siguiente etapa del programa.

“Siempre la he admirado, desde que ella estaba en la Academia ella fue mi gallo, cuando comenzó su carrera profesional siempre he sido su fan, además sus canciones siempre las he cantado en los eventos, no dude en irme a su equipo. Ya tuve ensayo con ella, además de convivir y platicar, la verdad es una persona muy linda”, indicó.

Su familia la apoya

Reyna Bosquez tiene dos hijos y la familia de sus sueños, ellos son su mayor motivación. “Tengo una familia que siempre me apoya en todo momento, se reunieron toda mi familia y amigos para ver la audición y me enviaron sus reacciones para mí, fue muy lindo verlos todos reunidos”, expresó.

Disfruta de esta experiencia

“Yo vengo a dar todo lo mejor de mí, siento que así como existen retiros espirituales, esto es como un retiro profesional, estoy ahorita, alejada de mi familia, de todo mi entorno y realidad, para enfocarme en una sola cosa que es mi máximo esfuerzo en el siguiente etapa del programa que son los Knockouts, estoy preparándome con mi coach Yuridia, y estoy dando todo de mí para ganar el Knockout”, señaló.

“Es un sueño cumplido, he recibido muchas muestras de cariño, mensajes, y aún no sé qué es lo que venga, pienso que es muy pronto para saber, que es lo que va a pasar o de qué manera va a cambiar mi vida, todo se sabrá ya cuando se termine el programa y empiece a trabajar en mi carrera, por lo pronto estoy agradecida y feliz por la oportunidad”, aseveró.

ASÍ LO DIJO

“Agradezco el apoyo de toda la gente, y envió un mensaje a todas las mujeres que se dedican a la música, que no desistan, ya que el camino de la música es muy difícil para las mujeres, y más siendo mamá, pero a pesar de las adversidades les pido no se rindan nunca, porque si uno trabaja en los sueños, si se cumplen”

Reyna Bosquez, cantante

¡Síguela!, en:

instagram.com/reynabosquez/