Compone Joss Favela desde el amor y el despecho

Tomada de internet

Ciudad de México— Para Joss Favela, tener el corazón roto y vivir decepciones amorosas ofrece un lado positivo.

Gracias a eso su inspiración ha dado para componer éxitos que no sólo interpreta él, sino también agrupaciones como La Arrolladora Banda El Limón, Banda El Recodo o Los Recoditos, así como artistas de la talla de Julión Álvarez, Gerardo Ortiz y Alejandro Fernández, entre otros.

"Yo soy, con todo el respeto, como Jaime Sabines: los amorosos buscan pero nunca encuentran, y a mí me gusta buscar. Sé que mis canciones son historias que he vivido y creo que lo que puede transformarse en éxito es ser sincero.

"Al principio me quebré mucho la cabeza queriendo escribir muchas canciones, incluso quise plasmar historias que inventaba, pero descubrí que eso no es trascendental, entonces puede que sea cierto, que vivir esas historias de desamor en mi persona se vuelvan los éxitos de mis canciones", afirmó el joven, de 30 años, en entrevista.

Aunque se considera una persona complicada en el amor, no desiste de la idea de encontrar a una mujer que lo acompañe en su andar, dijo, si bien no es algo que le quite el sueño.

"Cada año me encuentro más pleno y me doy cuenta de que me siento feliz con cosas muy sencillas", aseguró.

Ha sido reconocido en tres ocasiones como Compositor del Año por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP, en EU). Fue elogiado por la grabación de sus discos La Reynalda y Andar Conmigo. A los 14 años fue participante de Código Fama y ha colaborado con artistas internacionales como Becky G.

El sinaloense no necesita de lujos o excentricidades de ningún tipo; por eso, fiel a su idea integró su nuevo álbum, Llegando al Rancho, con el que regresa a las raíces de la banda.

"Como artista, me han dicho que soy ejemplo; que no debo fumar, tomar o desvelarme porque soy influencer, pero yo, la verdad, lo digo con el corazón en la mano, no pretendo que la gente imite mi comportamiento, no va por ahí, mi vida no gira en torno a eso, me gusta ser yo. Ojalá me recuerden por la música y no por otras cosas.

"Aprendí que no se ocupa tanto para vivir feliz, y eso quise expresarlo en este nuevo disco. Por ejemplo, para mí, un quesito fresco o tortillas hechas a mano por mi mamá cuando llego a la casa, eso me hace feliz, cosas muy simples; el viento, me gusta cuando los árboles florecen, cuando algo bonito pasa en la vida", aseguró.

El álbum reúne 13 historias de amor y desamor. Ocho temas son inéditos, mientras que los demás son ya conocidos por el público: "Te Dije", "Ya No Quiero Andar Contigo", "Tú y Yo", "Alguien Especial" y "El Alumno" (con Jessi Uribe).

Sin rencores

Luego de que Christian Nodal comentara que no haría un dueto con Joss Favela, éste no guarda rencor y, al contrario, si se diera la oportunidad estaría dispuesto a trabajar, siempre y cuando el beneficiado sea el público, con buena música. Thalía incluso lo señaló de prepotente por un desencuentro que tuvieron.

"No guardo rencor por cosas como esa. Si en un momento dado se llega a dar la oportunidad de hacer un dueto con él o con quien sea y mis managers creen que es lo correcto y que debo hacerlo, lo hago.

"Quien sea, vivo de la música y para la música, así que eso es lo que manda en mi vida. Yo, cero rollo con nada ni nadie, mi objetivo es hacer más canciones y seguir grabando", indicó.