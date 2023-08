Con alma espiritual

Chihuahua.- El libro ‘En el nombre de Dios’ es un libro de Maru Ríos Velasco Carrasco, tiene como objetivo ayudar a los lectores a buscar respuestas y claridad en su misión de vida. Esta obra literaria la presentará el próximo viernes 1 de septiembre a las 7:30 pm en el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua, donde estará el libro a la venta.

La autora es de gran personalidad, además es terapeuta y armonizadora de espacios, y es originaria de Camargo, Chihuahua y ha estado radicada en esta ciudad durante varios años. La guerrera de luz y propulsora de paz ha preparado y dedicado gran parte de su vida al estudio en diversas técnicas, tales como Balance Zero, Feng Shui, Masaje Psicosomático, Alineación de Chakras y Reiki. Al ser una guía espiritual reconocida por su conexión con los ángeles y su poder sanador.

Maru explicó cómo se gestó este proyecto literario en entrevista para El Diario.

“El proyecto fue concebido en noviembre del año pasado, cuando recibí el mensaje en el que se mencionó ‘En el nombre de Dios’. Tome mi ipad y empecé a escribir. Este libro se encuentra compaginado con mi primer libro denominado ‘Reflexiones’ el cual contiene relatos cortos y profundos que se narran por días, los que vivimos a todos los seres humanos, pero no nos damos cuenta de la profundidad y el tiempo pasa y que no nos amamos como debemos hacerlo y no hacemos lo que se debe hacer; y eso es este libro que vamos siempre de su mano en el nombre de Dios”, dijo.

El libro se compone de textos simples que pueden aportar al lector a hallar respuestas y claridad en su misión de vida. La autora explicó cuándo tiempo le llevó llevar a cabo este proyecto y qué le aporta.

“El tiempo que me tomó realizar este libro, fue de aproximadamente cuatro meses. Me aporta mucho poder plasmar los mensajes que me llegan. Para mí, es una consigna que me deja en cada mensaje que está escrito. Pueden ser repetitivas las reflexiones, pero los seres humanos somos así. Para aprender hay que repetir y repetir para poder comprender que estamos aquí de paso para trascender y dejar lo mejor de nosotros”, expresó emocionada.

Ríos Velasco explicó que el arte de la portada es justo la imagen que ella vio en los mensajes que le llegaron, es una pintura que hizo la artista plástica Reyna Cano.

“La portada quedó increíble, gracias al talento de Reyna Cano. Esta obra literaria me deja mucho aprendizaje y es una gran consigna de poder tocar más corazones”, indicó.

Con una trayectoria de más de treinta años, Maru afirmó que descubrió que tenía una misión: ayudar a las personas a conectarse con su parte espiritual al comunicarse con los ángeles. Asimismo, dijo que es lo que desearía que los lectores captaran de su obra.

“Deseo profundamente tocar los corazones, mostrarles que es esencial amarnos primero a nosotros mismos para poder dejar un legado luminoso a los demás, siendo un ser de luz que viene a evolucionar. Esto es lo que desearía que las personas puedan leer en mi libro, un mensaje que es para todos”, comentó.

Maru es creadora de la ‘Meditación con los Arcángeles’, evento que desde hace diez años se lleva a cabo año con año, con la recaudación de artículos en especie, los cuales entrega a distintos asilos de ancianos y casa hogares.

“Me complace enormemente poder mi segundo libro, porque me gusta llegar a los corazones a través de la meditación y siempre estar en contacto con la paz interior”.

“Mi afición por escribir fue transmitida por parte de mi abuelo materno, él escribía poemas y reflexiones. Por lo tanto, considero que gracias a él poseo la habilidad de plasmar en palabras los maravillosos mensajes que me arriban a nuestro entorno”, puntualizó.