Con aumento de la competencia, bajan las acciones de Neflix

Nueva York (AP) — Las acciones de Netflix abrieron el martes en territorio negativo en lo que va del año, la primera vez que sucede desde 2016, luego de que varios competidores grandes entraron en el negocio del streaming, erosionando el dominio tradicional de la empresa.



El servicio de streaming revolucionó la forma en que la gente ve la televisión y, debido a su éxito, no había duda de que las principales empresas de tecnología y medios de comunicación entrarían al ruedo.



Con Apple, NBC y Disney sumándose a los servicios de Amazon, Hulu y Netflix en el sector, esos desafíos se están volviendo cada vez más claros. Apple y Disney inician sus servicios en noviembre.



Netflix reportó en julio una erosión fuera de lo común en su número de subscriptores. La compañía perdió 16.000 clientes en el segundo trimestre en Estados Unidos, su primera baja desde 2011.



Este verano, perdió "Friends" y "The Office", dos de sus programas más populares. "The Office" se va al final de 2020 para integrarse al servicio de streaming de NBCUniversal y "Friends" se va a inicios de 2020 al HBO Max.



Netflix se está preparando y anunció recientemente un acuerdo de cinco años con Sony Pictures Television para los derechos globales de streaming de "Seinfeld", la popular serie de comedia que transmitió su último episodio en 1998.



Sin embargo, la competencia ya está afectando el precio de las acciones de Netflix, cuyas ganancias han bajado 46% en lo que va de este año.



Con el campanazo inicial en Wall Street, las acciones de Wall Street bajaron más de 1%, mientras que el resto del mercado subía.



Los inversionistas estarán muy atentos en tres semanas más, cuando Netflix reporte sus ganancias del tercer trimestre.



"Generalmente concordamos con la opinión de Netflix de que puede prosperar en un mundo altamente competitivo siempre y cuando justifique su propio precio", escribió Andy Hargreaves, de KeyBanc Capital Markets.



"No obstante, Disney y Apple traen una competencia en mercadotecnia y acceso a capital que Netflix nunca ha enfrentado directamente. Esto podría aumentar los costos de adquisición de los usuarios y los costos de contenido, lo que tendría un impacto negativo en el crecimiento de subscripciones", añadió.