Con determinación y voluntad

Chihuahua, Chih.- Gabriela Bitar Ortiz, posee con un talento propio en la música, ya que desde su infancia descubrió su afición por la música, lo cual se logra a través del coro que había en la primaria, Porfirio Parra. Cada nota que entonaban llegaba a los oídos de Gabriela, quien los observaba desde la ventana de su salón de clases, despertando en ella una sensación mágica, suscitando en ella el interés por la música. En entrevista con El Diario, compartió su amplia trayectoria y aseguró que desde niña soñó y decretó que estaría arriba de un escenario.

“Desde mi infancia, siempre me agradó la música. Incluso mi maestro de música que tenía en cuarto año de primaria le dijo a mi mamá que me llevará al Centro de Estudios Musicales, con el maestro Modesto Gaytán, para poder tener estudios más formales. Yo iba a la clase de violín, pero esa clase ya estaba con un cupo lleno, entonces me pasaron al violonchello. Realmente no tenía idea de cómo sonaba y de que se trataba era algo nuevo, cuando lo vi se trataba de un instrumento muy grande (dijo entre risas), pero al momento de escuchar su sonido me encanto y desde entonces es mi pasión el violonchello”, dijo.

La música es parte de su vida

Mientras Gabriela cursaba sus estudios, tomaba clases de música por las tardes y al concluir el Bachillerato, su maestro de música le comentó que se abriría el Conservatorio de Música, donde concluyó sus estudios. Es la primera generación de la institución en la que hoy es docente desde hace 12 años, esto por invitación del maestro Liparit Terzian.

Gabriela cumple este año 30 años de trayectoria musical y de ser integrante de la Sección de Violonchelos en la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Además, es integrante del Cuarteto Cantabile. “En 1994, al formarse la Filarmónica, muchos músicos dejaron la Sinfónica, y fue ahí que abrieron una convocatoria publicada en el periódico, representando una oportunidad para ser parte de la OSUACH. Aún estudiaba en el CEM, y yo no disponía de un instrumento propio, y hablé con el maestro Modesto Gaytán para que me prestara el violonchello para ir a hacer la audición. El maestro Moisés Ordaz, fundador de la Sinfónica, me hizo audición. Llegué meses a prueba y luego vino el examen para poder ser parte de la sinfónica. Me quede, esto gracias a las herramientas que me brindó el CEM. Luego entre a estudiar al Conservatorio de Música. Ya estando en la Sinfónica, puede comprar mi primer violonchello”, indicó.

Refirió que cuando era niña, mientras estudiaba violonchello en el CEM, sus padres la acompañaban a los conciertos que la Orquesta Sinfónica de la UACh ofrecía en el Paraninfo y sentada en una de las butacas del recinto, decretó que en algún momento estaría arriba del escenario y cumplió ese sueño y lo sigue haciendo. “La evolución de la OSUACh ha estado latente durante este tiempo, y en los programas que hemos abordado dentro de ella, con el repertorio de orquesta que se ha tocado cada vez con mayor dificultad. Y con la misión de la Sinfónica de llegar y acercar a todo el público a través de conciertos didácticos, para que conozcan a fondo la música clásica”, comentó.

Con talento nato

Para convertir la pasión por la música en un trabajo, necesitas determinación y voluntad, y Gabriela es un claro ejemplo de que todo es posible con perseverancia y disciplina, quien a pesar de las adversidades en su camino, continúa a paso firme, deleitando con su talento y compartiendo sus conocimientos. “No ha sido sencillo, pero todo ha valido la pena. Si se tiene un sueño y realmente es lo que desea, se debe luchar por ello. A mí me ha costado bastante, pero siempre he tenido ese objetivo de que la música es mi pasión y hoy como docente continúo aprendiendo más”

“Estoy sumamente agradecida al maestro Moisés Ordaz, por haberme brindado la oportunidad de pertenecer a la OSUACh. He experimentado un sinfín de satisfacciones, tales como acompañar a grandes solistas, intérpretes y estar bajo la batuta de grandes directores, es sumamente gratificante, esto es mi vida, mi gratitud a todas las personas que han sido parte de mi trayectoria, a todos mis alumnos y al Conservatorio de Música”, finalizó.