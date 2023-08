Con disciplina y honor

/ Alumnos de quinto y sexto junto a su instructor / Estudiantes de tercero y cuarto

Chihuahua.- Orgullosos del trabajo realizado por su instructor, David Bernardo Leal González, los alumnos a su cargo le hicieron entrega de un reconocimiento como la primera generación de Banda de Guerra de la escuela primaria Simón Bolívar.

David Bernardo, de 22 años, comenzó su carrera siendo apenas un alumno de educación básica, en donde encontró el gusto por tocar la corneta y gracias a ello tuvo la oportunidad de ser Sargento de Cornetas, en la preparatoria Corneta de Órdenes y en este momento se desempeña como Comandante del Claustro.

“Yo me convencí de dedicarme a esto al ver a compañeros que a los que yo enseñé cuando estábamos en secundaria y preparatoria. Ya en universidad me nació el instinto de iniciar mi propia Banda de Guerra y fue cuando llegué tocando puertas. La escuela Simón Bolívar fue la primera que me dio la confianza para arrancar este sueño”.

Leal González tiene más seis meses trabajando con los pequeños, los primeros dos sin instrumentos debido a que como proyecto nuevo no existía el material necesario para llevarlo a cabo, “hasta que nos hicimos de nuestros instrumentos gracias a los padres de familia”.

Los aditamentos fueron adquiridos gracias a que los niños vendieron dulces, aparte los padres y sociedad de padres aportaron una parte y la otra la consiguieron vendiendo 250 chamorros sobre pedido.

Sobre dicha iniciativa, Leal González dijo que “sí fue un tanto difícil más que nada porque era algo muy novedoso, tanto como para la escuela que nunca había tenido una Banda de Guerra y para mí también que nunca había trabajado con tantos niños a la vez. Pero los niños son más inteligentes de lo que uno se puede imaginar”.

Con casi 11 años de experiencia, el instructor David Bernardo Leal González recibió de sus alumnos una placa en reconocimiento por el esfuerzo y desempeñó que ha tenido hacia ellos, ya que se sienten agradecidos por las enseñanzas brindadas.