Con esencia de campeón

Chihuahua, Chih.- La audacia, la intensidad, la osadía y la virilidad, todo eso brindan los perfumes de Paco Rabanne y son adjetivos que describen el estilo único que posee el coreógrafo chihuahuense Poncho González, quien colaboró con esta prestigiosa marca a través de la creación de un contenido lleno de ritmo anunciando la fragancia de ‘1 Million Royal, la esencia de los campeones’.

“Soy gran fan de la marca. Hemos hecho un contenido súper cool. Esto se da porque ellos me buscaron directamente, buscaban a alguien que bailara y me dijeron que me habían visto en redes sociales, les gusto mi trabajo y estilo urbano. Me dijeron que querían a alguien que pudiera transmitir a través de la cámara y se logró lo que ellos buscaban. Estoy muy contento con el resultado quedo muy cool esta colaboración”, dijo emocionado el chihuahuense, en entrevista para El Diario.

“He llevado a cabo múltiples colaboraciones con marcas, entre las cuales destaca Levi’s que se realizó en el marco de la celebración de la marca por sus 150 años de historia y estilo. También colaboré con la marca Tommy Hilfiger, lo cual ha sido un enriquecimiento y motivación para continuar”, afirmó.

Comparte sus pasos

Detrás de los cantantes, hay coreógrafos extraordinarios que crean rutinas espectaculares y que tienen una importante influencia en la forma de bailar y de interpretar de los artistas, sin duda los coreógrafos tienen un papel fundamental en cualquier obra dancística. Tal es el caso de Poncho, quien dirige visualmente y coreográficamente el nuevo álbum de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón. Además, es coreógrafo del grupo JNS, que comenzará un nuevo tour este próximo sábado 1 de julio.

“Me encuentro en la CDMX intentando de estar presente en la industria, y hacer más cosas conectando con más gente, marcas y todo lo que se pueda. Además, he estado impartiendo clases de baile en diferentes lugares de la República Mexicana, y también estoy haciendo mi tour de clases”, indicó.

Un año muy próspero

Este año ha sido muy productivo para Poncho, además hace un mes estuvo en España impartiendo varias clases y tuvo que regresar antes de lo planeado, ya que lo invitaron a participar en todo el espectáculo artístico de la pelea del Canelo en Guadalajara, Jalisco.

“Fue una gratificante experiencia estar presente en la pelea del Canelo, fue impresionante. Me tocó estar ahí coordinando para reclutar a todos los bailarines, además también bailé. Fue Greg Chapkis el coreógrafo que diseño la coreografía de ese magnífico evento”, comentó.

“En mayo estuve bailando en el magno festival ‘Tecate emblema’ en la CDMX, donde estuvieron presentes Robbie Williams, Danna Paola, Black Eyed Peas, Belinda, entre otros artistas. Hace unas semanas estuve coreografiando la nueva canción de Chayanne que salió hace poco, hice una coreografía que se bailó en España, Colombia, México y otros lugares más”, expresó.

Con ‘Flow’ nato

González inició su carrera como bailarín y coreógrafo en esta ciudad, para luego emigrar, y mostrar su talento ante el mundo, quien poco a poco descubrió sus aptitudes rítmicas que lo impulsado a posicionarse como un coreógrafo de prestigio a nivel internacional.

Lo que viene

“Estoy trabajando con el cantante Alex Hoyer. A finales de año, voy a un tour donde él estará presentándose en varias partes de la República Mexicana y ahí estaré bailando. En octubre, estaré de nuevo con mi tour de clases por Europa. Además, ya viene la nueva temporada de “¿Quién es la máscara?”, así que ahí estaremos de nuevo. También estaré trabajando en un show que ya está anunciado de Omar Chaparro, no puedo hablar mucho de este proyecto, pero por ahí haré algo”, puntualizó.