Con esencia tapatía

Ciudad de México.- Guadalajara fue el escenario de dramáticas confrontaciones, de llantos y risas, las cuales forman parte de la segunda temporada de la serie ‘Amores que Engañan’, que es la primera producción original de Lifetime en Latinoamérica, A&E y Yahayra Films y que se grabó enteramente en la Ciudad.

La serie de episodios unitarios, es decir que no están relacionados unos con los otros y dirigida por Henry Colmenares y José L. Rodríguez, aborda distintas temáticas de la vida real de muchas mujeres latinoamericanas como la violencia vicaria, la infidelidad, la dependencia económica, la manipulación, trastornos mentales y la violencia física y psicológica.

La actriz mexicana Marlene Favela y el actor cubano Pedro Moreno son los protagonistas de "Sin miedo", el episodio 11 de la segunda temporada.

Este tiene parte sobre todo en una oficina que se montó en un espacio de coworking en la colonia Jardines del Tepeyac durante principios de mayo. El personaje de Favela, Fabiola, es una mujer con un desorden obsesivo y compulsivo que ha logrado controlar para convertirse en una exitosa mujer de negocios.

"Son historias muy reales de casos cotidianos, la mayoría de ellos casos que le ocurren a las mujeres en la vida real, me tocó un episodio diferente, me encanta porque puedo abordar a una mujer no de la cotidianidad que estamos acostumbrados a ver en las historias de amor, es una mujer que sufre un trastorno, que tiene una enfermedad, que es compulsiva, tiene un trastorno con el que ha vivido toda su vida pero que puede controlarlo hasta que el amor llega y lo complica todo", contó la actriz.

Suspenso y romanticismo con un mensaje para advertir al público son las características que convencieron a la actriz de embarcarse en esta propuesta.

El personaje de Pedro, Charly, es un hombre ambicioso que buscará sacarle partido a las debilidades para adelantarse en la competencia empresarial.

"Solo es un tipo ambicioso que llega a apoderarse de lo que pueda, quiere aprovecharse de la bondad y la amabilidad de esta mujer para apoderarse de su puesto, hacer negocios e inversiones, es un artista de la seducción", justificó Pedro Moreno quien con esta serie regresó a la televisión después de varias complicaciones de salud a partir de una lesión en la rodilla que se complicó a causa de una bacteria.

El escritorio pulcro de Fabiola y su exitosa presentación con los socios a pesar de su condición anima a los espectadores a entender la neuro divergencia como una característica más de una persona completa.

El director de la serie y del episodio, Henry Colmenares, dijo sentirse feliz de grabar la segunda temporada de esta serie en México y aseguró que este tipo de contenidos sigue siendo uno de los favoritos del público mexicano y de América Latina.

"Nuestro aporte es contar historias honestamente y con el corazón deseando que haya alguien que se pueda sentir identificado y que haya alguien tocado por estas historias, que al menos una persona se sienta identificada con estos personajes, para mí mi trabajo ya esta hecho".

Dijo también que en Guadalajara hay absolutamente todo lo que necesitan en términos de producción y que se sintieron muy arropados. Poco más del 80 por ciento del equipo son profesionales tapatíos. Además, 70 por ciento del equipo de producción está ocupado por mujeres.

Toma nota

Los episodios de la segunda temporada de

‘Amores que engañan’

Están en la plataforma de Lifetime