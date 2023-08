Con estilo propio

Chihuahua.- George Navarro ha logrado establecer una trayectoria prometedora en el mundo de la música country, con un estilo único que ha sido capaz de conquistar al público, labrándose su propio nombre, al día de hoy cuenta con una amplia trayectoria que lo respalda y es orgullosamente chihuahuense.

El viernes 25 de agosto, el artista de 32 años de edad estrenará su primer sencillo en español denominado “Arena”, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales, así lo reveló en entrevista para El Diario.

“Se trata de mi primer sencillo en español, un proyecto que he intentado llevar a cabo hace algunos años, introducir temas en mi idioma, es una canción que escribí con mucho cariño”

“Es este tema, trabajé por mi cuenta. Grabé todos los instrumentos excepto el pedal steel guitar que lo grabó mi amigo Javier Hernández y el bajo lo grabo mi tío Freddy, integrante de Caballo Dorado, quien también hizo el máster y mezcla de la canción”

“Es un tema muy especial para mí, quizás no sea un country muy tradicional, pero es el estilo que he estado trabajando. Creo que me representa como artista y espero que a la gente le guste tanto como a mí”, indicó.

¿QUÉ TE APORTA ESTA CANCIÓN?

“Es una satisfacción sumamente grande, ya que me percato de que he desarrollado un estilo de música muy propio y que ahora tengo la oportunidad de cantar en español a la par de lanzar canciones en inglés”

“Siempre ha sido mi objetivo ofrecer lo mejor de mí a la gente y espero que con esta canción pueda llegar a más personas y poder compartir mi música en otras áreas de América Latina, México y de habla hispana”, aseveró.

LA MÚSICA CORRE POR SUS VENAS

George es hijo del músico y cantante Jorge Alberto Navarro, quien es integrante de la agrupación chihuahuense de música country Caballo Dorado. Sin duda, la música corre por sus venas. Relató cómo ha progresado en su carrera y a qué le atribuye su éxito.

“He tenido muy excelente aceptación por parte de la gente, y acá por Texas ha sido sumamente satisfactoria la respuesta. Hace tiempo que tengo base en este lugar en donde me ha sorprendido la cantidad de gente que conoce mis canciones y eso me motiva a seguir trabajando”

“Todo este éxito es gracias al trabajo, a la dedicación, esfuerzo y sacrificio, y a las ganas de mejorar en todo lo que hago”, señaló.

LO QUE VIENE

“Me encuentro trabajando con algunas agencias para poder tocar más fechas en México, y sigo presentándome por el área de Texas, estoy muy contento con todo lo que estoy viviendo y haciendo nuevas canciones”

“Esta canción ‘Arena’ será el primer sencillo de seis canciones que estaré lanzando en un periodo de dos meses aproximadamente, serán tres canciones en español y tres en inglés, espero que a la gente les guste”, puntualizó.