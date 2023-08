Con identidad norteña

Chihuahua, Chih.- Con una trayectoria de 56 años, el compositor Epifanio González Ramírez, conocido como ‘La Coyota’, en la actualidad, ha compartido más de cuatrocientos temas que han sido grabados por agrupaciones como El Coyote y su banda, Banda Los Recoditos, Conjunto Primavera, Huracanes del Norte, Polo Urías, Lorenzo de Montecarlo, entre otras

El compositor Epifanio González Ramírez, conocido como ‘La Coyota’, cuenta con 56 años de trayectoria. Su primer tema fue grabado en 1977 y, posteriormente, comenzó su camino hacia la composición. En la actualidad cuenta con una amplia variedad de piezas musicales.

“Es lo mejor que me pasó en la vida ser músico y compositor. Aunque no ha sido un camino fácil, desde mi infancia descubrí mi pasión, pero mi madre no quería que me dedicara a esto; siempre me decía que tenía que estudiar y así fue, termine mi carrera de contador ejercí un poco, pero luego fui forjando mi carrera dentro de la música y hasta el día de hoy continuo escribiendo temas”

“Las últimas piezas musicales que me han grabado ha sido ‘Relato de un amigo’ y ‘Carrera Clandestina’ a cargo de la agrupación chihuahuense Ciclones del Norte; también el grupo Los Anchondo me grabaron el tema ‘La bestia negra’, que está relacionada con ese tren que viene de Chiapas a la Frontera que viene lleno de centroamericanos, puros hermanos, para ese tipo de gente he escrito diversos temas. Otra artista que me grabó fue Sandra Negrete, las canciones ‘Llamada al cielo’, ‘Tus Celos’, ‘Ave de Paso’ y ‘Amor de rodeo’, todos se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales”, dijo Epifanio González en entrevista para El Diario.

En la actualidad, González Ramírez, le han grabado más de cuatrocientos temas, los cuales que el público puede escucharlos en el canal de Youtube y en todas las plataformas digitales. Entre las agrupaciones y cantantes que han grabado son: El Coyote y su banda, Banda Los Recoditos, Conjunto Los Salvajes de Chihuahua, Jinetes del Bravo, Conjunto Primavera, Huracanes del Norte, Polo Urias, Maribel Rivera, Conjunto Véngala, Ciclones del Norte, Sandra Negrete, Invasores de Nuevo León, Lorenzo de Montecarlo, Atrevidos de Chihuahua, Rebeldes del Bravo entre otros más.

“Me da mucho gusto que mi música sea escuchada y bailada por muchas personas, es una satisfacción muy grande, he navegado mucho con mi música, he recorrido toda la República Mexicana, gran parte de Estados Unidos y siempre mi Chihuahua está alto”.

“Hace algunos años hice una producción con el respaldo del Instituto de Cultura de la Secretaria de Cultura, un disco que incluyó temas de carácter histórico de Chihuahua, todos originales. Fue una muy grata experiencia. Sin duda, la música me ha brindado muchas cosas muy bonitas”, indicó.

SU OPINIÓN ACERCA DE LAS CANCIONES DE MODA

El compositor aseguró que en la actualidad se experimenta una época en la que existen temas con letras superficiales que traen como consecuencia canciones sin sentido.

“Las corrientes musicales vienen y se van, cada época es muy cambiante. En esta época en la que estamos, hablando en lo artístico, ha sido un cambio muy drástico. Muchos grupos graban los covers porque son temas con mucho contenido y con mensajes bonitos. Actualmente, las letras son superficiales, y en mi opinión, por eso existen muchas canciones sin sentido. Pero se tiene uno que acostumbrarse a vivir a cada época, es diferente, las corrientes musicales vienen y se van, lo importante es que la música de antaño ahí está siempre”, enfatizó.

Epifanio González expresó su gratitud a Dios, por el don de escribir canciones, agradeció a la gente, por acoger sus temas y aconseja a las nuevas generaciones de músicos y compositores que sean originales.

ASÍ LO DIJO:

Mi agradecimiento primeramente a Dios y a todos los que me han apoyado, a las agrupaciones, cantantes, en fin a todos los que se han dado el tiempo de escuchar mi música y grabarla. Les digo a las nuevas generaciones de músicos y compositores que siempre tengan humildad y mucho respeto al público y que sean siempre originales”

Epifanio González Ramírez ‘La Coyota’, compositor