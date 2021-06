Con la danza folklórica en las venas

Gabriel Ávila/El Diario Cortesía Cortesía Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih.- Agradecido con la vida, su familia y maestros que ha tenido a lo largo de su carrera, por haberle inspirado y ayudado a su formación profesional como bailarín, para Bryan Maldonado Lugo, el amor y la vocación por la danza folklórica, son los motores que lo impulsan a compartir sus aprendizajes y avivar la pasión por esta tradición, ‘el baile folklórico’.

El también diseñador y docente chihuahuense de 24 años de edad cuenta con 12 años de trayectoria, refirió que su gusto y pasión por la danza folklórica, inició desde que cursaba la primaria en donde disfrutaba y observaba ver bailar.

“Pero fue hasta la secundaria que me decidí a entrar a un ballet en Cuauhtémoc y al principio era más un hobby para mí, aunque aún lo sigue siendo, pero ahora es ya una profesión lo que hago, y realmente fue en la preparatoria que me profundizó más de manera profesional en lo que es la danza”, compartió Bryan en entrevista para El Diario.

Retos para seguir adelante

Y aunque en un principio, no fue nada sencillo convencer a su familia de que sin duda la danza folklórica sería un estilo de vida para Bryan, él les demostró que el baile era lo que realmente le apasionaba

“Siempre me aferré y defendí contraviento y marea lo que yo quería, en un inicio mi familia no estaban convencidos de que yo me dedicará a esto, pero con el tiempo les demostré que esto es mi pasión”, comentó.

La danza folklórica como su estilo de vida

Bryan es Ingeniero en Diseños y Automatización Agrícola en la UACJ Cuauhtémoc, refirió que siempre es importante estar preparado y tener el respaldo, pero su perseverancia y disciplina, lo han llevado a forjar una carrera como Bailarín profesional, también es docente y diseñador de vestuario folklórico, quien busca enaltecer la imagen e identidad del folklore mexicano y reafirmar la belleza de la indumentaria típica mexicana.

“Actualmente soy docente de danza en la Academia Municipal de Artes en Cuauhtémoc, Chihuahua, aparte doy cursos, talleres a nivel nacional e internacional, he tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos con varias agrupaciones de allá; además tengo un taller de diseños de vestuario folklórico es algo que me apasiona mucho también”, contó.

Con talento nato

La danza y diseño, disciplinas que parecen lejanas, se funden, se complementan y han permitido a Bryan dar muestra de su gran talento y el gran potencial que posee; durante la amena entrevista compartió que en un principio el talentoso joven oriundo de Rubio, Chihuahua, no estaba tan seguro de lo que podía alcanzar, ni lo que podría hacer tanto en la ejecución de baile y creación de vestuario.

“En la preparatoria veía a mi maestro que él hacia los vestuarios, eso me inspiro mucho, el saber que un hombre también puede crear prendas, comencé con lo más básico, pero mi abuelita fue quien me ayudo aprender la manera de coser y cortar y hacer patrones, he realizado muchos vestuarios en diferentes diseños y además hago vestidos de noche y hace un año mis padres me dieron la idea y cree un espacio que es mi taller, lo he llevado a cabo de la mano con mi mamá; hasta ahorita he tenido bastante trabajo”, aseveró

“Claro que jamás me imagine ser maestro o diseñador, mi mentalidad era ser bailarín siempre, pero obviamente el ser bailarín tiene una edad límite para seguir bailando y cuando salgo de la universidad, se me presentó la oportunidad para dar clases y es ahí donde inicio una nueva etapa en mi vida de compartir mis conocimientos y formar bailarines para que les siga apasionando la danza folklórica”, expresó.

Sus premios

Contó que los concursos de polkas son los que han marcado su vida, ha participado aproximadamente en 22 concursos de los cuales 10 ha obtenido el campeonato nacional, así como también ha sido parte de otras competencias a nivel internacional ganando varias preseas.

“Los concursos de polka son muy complicados de hecho, entonces me siento muy orgulloso por eso de decir que he ganado 10 competencias nacionales, los cuales han sido aquí en el estado de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora son los cuatro estados en los que he participado en esas ediciones de competencias”, dijo.

Desde tres años pertenece al Ballet folklórico Rarajipame del maestro Víctor Barriga Cobos, aseguró que ha tenido muy gratas experiencias.

“Para mí son los mejores exponentes del folklor de Chihuahua y me siento muy contento de ser parte de este grupo”, indicó.

El destacado bailarín chihuahuense ha puesto en alto el nombre de Chihuahua en infinidad de escenarios y lugares nacionales e internacionales, lo cual aseguró es algo muy satisfactorio que le ha brindado la danza.

ASÍ LO DIJO

“Crean siempre en ustedes, luchen por lo que quieren lograr y aférrense a ello, que nadie les diga que no pueden, porque todos tenemos la capacidad de realizar cualquier cosa que nos propongamos en la vida”

Bryan Maldonado Lugo, docente, diseñador de vestuario folklórico y bailarín profesional

DE CERCA

Bryan Maldonado Lugo

Nació en: Rubio, Chihuahua

Edad: 24 años

¡Síguelo!, en:

instagram.com/bryan_maldonado_lugo/

instagram.com/bm.atelierfolk/

instagram.com/ballet_folklorico_ama/