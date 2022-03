Con la magia del clown

Chihuahua, Chih.- Hoy y mañana viernes 25 de marzo, la ‘Compañía Tiatro’ subirá a escena con su espectáculo con técnica clown denominado ‘Siempre Antier’, esto como parte de la programación de la primera temporada de Escena Panorama, es una de las novedades más recientes del foro multidisciplinario, donde se convocaron a agrupaciones de artes escénicas y música a participar siendo parte de la cartelera de un jueves y viernes consecutivos del mes de marzo.

La puesta en escena ‘Siempre Antier’ aborda el tema del conflicto de la creatividad y las dificultades de emprender una idea, visto a través de la imaginación de un escritor y su inconsciente, su recuerdo. Con juego corporal y de voz, con dos personajes interpretados por Jorge Alberto Mendoza Domínguez y Joshua Franco Ramírez, quienes además son los fundadores de la compañía y que mediante esta obra muestran el proceso por el que se pasa por esto.

“Nuestro objetivo principal con esta puesta en escena es que los espectadores rían y disfruten, y que además por medio de la obra vean lo complejo que es muchas veces para un artista crear un espectáculo, esperamos que puedan valorar un poco más nuestro trabajo de todo lo que conlleva”, dijo en entrevista para El Diario, Jorge Alberto Mendoza Domínguez, uno de los fundadores y directores de la compañía Tiatro.

Como surge ‘Siempre antier’

“En nuestro trabajo nos inspiran las cosas cotidianas, por ejemplo la obra ‘Siempre es antier’, es basada en nuestra propia historia, ya que un día tuvimos ese problema de no saber que crear y teníamos esa incertidumbre de cómo hacerlo, y sentimos que todos los artistas pasamos por un momento así de no tener inspiración, y que el artista sabe que necesita crear algo, y las ideas no llegan, y la conciencia siempre le está hablando a uno, es así como surge esta puesta en escena”.

“Nuestros proyectos nacen por la necesidad de comunicar algo a la gente y de cierto modo para nosotros es una terapia. Fue a finales del 2018 que comenzamos a presentar esta obra y continuamos, solo que en el 2020 se frenó todo y de nueva cuenta comenzamos ya este año a retomarla”.

“La respuesta del público ha sido muy buena, por lo cual estamos muy agradecidos, en un principio teníamos un poco de miedo presentar este proyecto ‘Siempre es antier’, ya que tiene más texto y no nosotros casi no manejamos texto en las obras; pero el resultado fue muy bueno, y hasta la fecha la obra ha funcionado muy bien y esperamos que esta ocasión no sea la excepción, es un poco contarles como nos sentimos en ocasiones al momento de crear algo”, aseveró.

Una amplia trayectoria

Son 10 años de trayectoria que respaldan a la Compañía Tiatro, sus fundadores Jorge Alberto y Joshua Franco, han forjado un camino de manera independiente, los cuales los ha llevado a fusionar todos los elementos y técnicas de la magia del clown, teniendo muy buena respuesta por parte del público, pues han logrado tener esa cercanía con la gente, gracias a su talento y su pasión por el arte escénico.

Con sello auténtico

Y aunque Jorge Alberto aseguró que no ha sido sencillo labrar un camino en las artes escénicas, todo ha sido posible gracias a su disciplina, su pasión y las ganas de mostrar proyectos de calidad, mediante la fusión de del teatro corporal, circo y el arte del clown.

“Aunque ha habido piedras en el camino, se ha salido adelante, lo complicado sobre todo fue en los inicios, ya que asistimos a un seminario de teatro corporal con el maestro Sigfrido Aguilar de Guanajuato, y el traslado hasta allá era un poco complicado, pero sin duda todo valió la pena, pues adquirimos herramientas muy valiosas y fue un parte aguas para la compañía, pues a partir de ahí profundizamos más en los estudios del cómo ser y estar en la escena, creando nuestros propios espectáculos de calidad, bajo nuestras propias ideas y locuras”, contó.

La magia del clown

Mediante las artes escénicas, los talentosos artistas chihuahuenses transmiten la diversión al público por medio del humor, los juegos de palabras, logrando crear un trabajo dinámico y muy divertido, que los ha llevado a conquistar varias plazas, gracias a su estilo autentico que han ido puliendo durante este tiempo, gracias a sus mentores.

“Hemos tenido grandes maestros de talla nacional e internacional, que de alguna manera nos han inculcado a llevar un estilo original y de calidad”, indicó.

QUE NO SE TE PASE

Obra ‘Siempre es antier’ de la compañía Tiatro

Cuándo: jueves 24 y viernes 25 de marzo

Hora: 7 PM

Lugar: Panorama Arte

Acceso general: 200 pesos, jueves es de 2x1

Cupo limitado, es obligatorio portar cubrebocas

Para mayor información y reservaciones en el teléfono (614)1575382.