Con mariachi y banda Ana Bárbara abarrota el Metropólitan

Ciudad de México





En punto de las 8:15 de la noche se apagaron las luces del Metropólitan para dar paso a un concierto inolvidable.

Vestida con un imponente vestido negro con capa apareció Ana Bárbara en el escenario para entonar 'Cómo me haces falta'.

Al finalizar el tema, la cantante agradeció a sus fans por el 'lleno total' y contó con emoción que gracias al éxito -de las entradas vendidas- se confirmó una segunda fecha para diciembre.

Estar aquí es un sueño, vamos a disfrutarlo. Gracias a cada uno de los presentes por regalarme un ratito de su noche", dijo.

Su gran talento sumado al de sus músicos provocaron sentimientos encontrados y le pusieron 'piel chinita' a más de uno.

Ana Bárbara tendrá su 'revancha' en el Metropólitan

Aunque la intérprete ya lucía sumamente sensual decidió robar suspiros al quitarse la falda y quedarse sólo con un body color negro, botas largas y un sombrero. Outfit que utilizó para entonar una de sus canciones más queridas 'La trampa'.

El show se convirtió en un viaje nostálgico por su trayectoria. 'No lloraré', 'Loca', 'Me asusta pero me gusta' y 'Secreto de Amor' dieron paso a su tema más reciente 'Que poca', el cual provocó que la gente se parara de sus asientos para bailar al ritmo de la alegre canción.

De un momento a otro el escenario se quedó a oscuras y apareció en la pantalla Pedro Infante, momento en que el -esperado- mariachi se hizo presente.

Entre aplausos y porras apareció Ana Bárbara enfundada con un elegante traje verde entallado y un sombrero para entonar 'Qué te ha dado', 'Por qué me haces llorar', 'Te metiste' y 'La reina es el rey'.

Su impecable y potente voz hizo retumbar al recinto y logró aplausos de pie por parte del público.

La noche no podía terminar sin que la banda se hiciera presente. La cantante lució un hermoso vestido dorado en su tercer cambio de vestuario. 'Tu ingratitud', 'Fruta Prohibida' y 'Qué pasó' lograron que el ambiente se convirtiera en una fiesta entre amigos.

Para finalizar, la potosina convirtió la fiesta en un ambiente bohemio y acompañada de su guitarra entonó 'A través del vaso', 'Lo busqué' y la más esperada de la noche: 'Bandido'.

Gracias a todos 'mis bandidos', es una noche que se quedará en mi corazón para siempre", expresó.