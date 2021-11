Con paso firme

Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario Marco Tapia /El Diario

Enfocada en prepararse para subir el siguiente peldaño, la juarense Janeth Loya Trillo, recién coronada como la mujer más bella del estado, vuelve a aspirar por alcanzar la cima del certamen nacional.

Y es que quien se convirtió en Mexicana Universal Chihuahua el pasado 20 de noviembre, tiene antecedentes en el certamen, pues ya había representado a la entidad en Nuestra Belleza 2017, cuando la franquicia dirigida por Lupita Jones tenía ese nombre.

“Fui la última generación de Nuestra Belleza, después la marca cambia de nombre”, comparte la joven de 25 años, quien en 2016 participó en Nuestra Belleza Juárez ganando el título, luego alzando la corona de la etapa estatal y finalmente colocándose dentro del top 15 en Nuestra Belleza.

Quien es ingeniera en Gestión Empresarial egresada del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) en 2014 considera que uno de sus mayores atributos es la perseverancia, por eso busca de nuevo cumplir el anhelo que tiene de desde su niñez.

“Este es un sueño desde niña y es lo primordial para mí, si no, no lo estuviera intentando por segunda vez. Yo soy una mujer que se aferra a lo que quiere, que lucha y trabaja por conseguirlo y si no lo hacía no me iba a quedar a gusto. Son cosas que me inculcaron, a trabajar para lograrlo, a no darme por vencida, a ser perseverante”, expresa la reina de belleza, la única mujer de tres hermanos.

Actualmente, Janeth combina las actividades de su preparación con su desempeño profesional como ingeniera de procesos dentro de la empresa Johnson and Johnson, donde parte de su labor es reducir el scrap y buscar la forma de aumentar el rendimiento de la línea de producción.

Al ser una profesionista en pleno desarrollo, considera que si bien los certámenes de belleza buscan en sus representantes un buen físico y un rostro único, ahora se consideran otros valores, como que las aspirantes destaquen en su ámbito y tengan un mensaje que dar para ser inspiración de otras mujeres.

“Quiero mostrar a las mujeres reales, trabajadoras, dar el mensaje de que todas las mujeres podemos salir adelante, que tenemos las mismas oportunidades”, comparte Janeth, quien al ser parte de una familia emprendedora, tiene un negocio de decoración de globos para fiestas y una página por la que vende bolsos en línea.

“Mi tiempo se divide en mi trabajo y en mis emprendimientos extras, porque siempre a mis hermanos y a mí nos inculcaron ser emprendedores y mi sueño es tener una empresa”.

También dentro de sus actividades está el ciclismo de montaña y el gimnasio, al que es asidua desde la adolescencia.

“Me gusta la bici de montaña, me rodeo de personas que hacen deporte y me motivan a hacerlo. Ahora que estoy en un certamen y tengo que cumplir con un régimen alimenticio y físico, el gimnasio va de la mano”.

La preparación de Janeth rumbo a la etapa nacional de Mexicana Universal incluye clases de oratoria, pasarela y desenvolvimiento escénico, entre otras.

“Tengo todas las ganas y el deseo de llegar, la verdad estoy emocionada de que llegue la fecha, el tiempo lo tengo encima y entonces el trabajar desde el día uno que me coronaron es la clave”, menciona Janeth, una de las 15 participantes que ya aseguraron su lugar para el certamen que se llevará a cabo en 2022.

Finalmente, la joven dice que al ser embajadora turística -una de las responsabilidades que la corona le endilgó- tiene la fortuna de poder hablar de la diversidad y riqueza de su estado.

“Es una responsabilidad grande pero voy orgullosa del estado. Puedo hablar de su naturaleza, de su diversidad, de su gente, de las oportunidades de empleo que damos a otros estados de la república, y destacar que en Juárez se enfrentan problemáticas difíciles pero que somos un pueblo valiente”, concluye.

Janeth Loya Trillo

25 años

1.75 metros

65 kilos