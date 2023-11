Con su voz, rinde homenaje

Chihuahua.- El cantante chihuahuense Ulises Galván, mejor conocido en el medio artístico como “La Voz de Chihuahua”, está muy entusiasmado por el próximo concierto que ofrecerá en esta ciudad, denominado “Homenaje a los 3 Grandes”, en el cual hace tributo a los cantantes Luis Miguel, Emmanuel y Mijares. La cita es en el Auditorio Municipal, el jueves 9 de noviembre a las 5:30 pm.

El cantante chihuahuense compartió esto en entrevista para El Diario, y dijo sentirse profeta en su tierra, ya que ha tenido el respaldo de su gente por más de 25 años de trayectoria.

“Hay muchas cosas que me han ocurrido en mi tierra natal, he recibido mucho afecto por parte de las personas, creo que estoy muy apoyado. Siento ese cariño y respeto por parte de la gente, igual que lo he sentido en otros lugares en los que la gente se acerca a felicitarme y a tomarse una fotografía”, dijo.

Aseguró que le falta mucho por hacer, y aunque no ha sido un camino sencillo, dijo que este tipo de proyectos musicales como el concierto en honor a estos tres grandes de la música lo impulsan a seguir avanzando, dicho evento lo presentó previamente en Denver y San Antonio con muy buena aceptación.

“No ha sido sencillo llegar hasta este momento, pero ha valido la pena. Muchas veces uno duda y piensa retirarse o hacerse a un lado, en fin, pero nuevamente tengo ese impulso y esas ganas de seguir en el escenario y mientras la gente me quiera seguir viendo aquí vamos a estar”, afirmó. Con linaje musical

En efecto, por las venas de Ulises corre la pasión por la música, ya que, aseguró que en su casa siempre había música, que sus padres eran muy alegres, su padre cantaba en reuniones familiares, y su madre entonaba canciones rancheras mientras hacía el quehacer. Uno de sus hermanos tocaba la guitarra, lo reforzó su atención para hacer música profesionalmente.

“Estoy muy agradecido por el espacio, es sumamente importante para los artistas locales contar con el respaldo de algún espacio de difusión, y no dejen de asistir al Auditorio Municipal este jueves 09 de noviembre a este concierto que estoy convencido de que les encantará”, puntualizó.