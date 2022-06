Con talento nato

Chihuahua, Chih.- El cantautor chihuahuense Aureliano Valenzuela, oriundo de Guadalupe y Calvo, ha destacado dentro de la industria musical por sus composiciones dentro del Regional Mexicano y por sus producciones musicales, con su talento nato y su amplia trayectoria de 10 años dentro de la música, sigue picando piedra, y abriendo camino para dar a conocer su música.

Músico desde niño

El cantautor, de 23 años de edad, se declaró amante de la música desde muy temprana edad, ya que su madre le regaló una guitarra a los 8 años, hizo su primera composición a los 12 años, pero de forma profesional la agrupación Alameños de la Sierra le graba su primera composición, en la que tuvo una colaboración fue con su hermano Luis Valenzuela.

A los 14 años, continúo escribiendo y el Grupo Delta comenzó a grabar varias de sus composiciones, y a la fecha son varias las agrupaciones que han grabado sus composiciones, tales como:

Los Rojos, Grupo Delta, Alameños de la Sierra, entre otros más. Cuenta con más de 100 temas grabados, pero hasta la fecha ha lanzado sólo 30 canciones.

“Todo en la música comenzó como hobbie, fue a los 12 años de edad que realicé mi primera composición sin saber realmente lo que era esta carrera, y ese tema me lo grabaron los Alameños de la Sierra, y así fue que comenzó mi pasión por las letras, el que te conozcan por hacer canciones y aparte las graben es algo muy satisfactorio para mí”.

“He compartido escenario con La Trakalosa, Calibre 50, en Monterrey, es un lugar que me ha brindado mucho apoyo, más que Chihuahua, lamentablemente, pero claro, agradezco a toda la gente que si ha creído en mí y por supuesto que me siento orgulloso ser de Chihuahua, así que sigo en el camino para poner al estado grande en alto”, expresó orgulloso el artista Aureliano Valenzuela en entrevista para El Diario.

Apoya al talento chihuahuense

Aureliano es piloto aviador de profesión, pero su pasión por la música es latente, y la ejerce desde hace 10 años como productor e ingeniero de audio y video, apoyando a grandes artistas y nuevos talentos, ya que lo caracteriza es su nobleza y gran corazón, tanto así que cuenta con su propio estudio de grabación.

“Existe mucho talento aquí en el estado grande, y he tenido la oportunidad de apoyar a muchos de ellos que no tienen las posibilidades, así como yo no las tuve en algún momento, es muy importante impulsar a las personas que quieren forjar una carrera y en lo que esté en mis manos, así será, estamos para servirle a la gente”, puntualizó.

Lo difícil

Y aunque no todo ha sido sencillo para el cantautor chihuahuense, ya que vivió una etapa difícil de depresión, pero fue cuando conoció a el empresario y boxeador chihuahuense Marco Reyes ‘El Dorado’ quien se encuentra apoyando al talento de su tierra natal.

“Busque un gimnasio de box, debido a mi depresión y conocí a ‘El Dorado’ una finísima persona, quien me ayudo mucho en esos momentos complicados que estaba viviendo, y comenzamos a trabajar juntos en esto de la música y hemos conformado un equipo muy padre”, contó.

Con un futuro por delante y muchas metas por cumplir, su lema es “lo que das, recibirás”, es por eso que a su temprana edad es un joven tan exitoso y con un futuro brillante. En todas las plataformas digitales se encuentra la música de Aureliano Valenzuela, quien esté próximo jueves 21 de julio estrenará un nuevo tema ‘Si mi rifle platicara’.

“Estoy preparando lo que será mi próximo material discográfico, además hay próximas colaboraciones con Sebastián Tena, un muchacho de Estados Unidos; con Jorge Santa Cruz, entre otros, ya próximamente estaré anunciando mediante mis redes sociales, aprovecho para invitar a los lectores de El Diario, para que me sigan y escuchen mi música”.

“Además, una agrupación de Camargo, que se llama ‘Clave 21’, son músicos que se acercaron conmigo y que estaré brindándoles mi apoyo”, indicó.

El artista se estará presentando en Monterrey este próximo 11 de septiembre, estará compartiendo escenario junto a la Trakalosa y Julión Álvarez.