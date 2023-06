Con talento nato

Chihuahua, Chih.- El cantautor Germán García Pérez, oriundo de San Juanito, Chihuahua, inició su carrera musical con el pie derecho. En entrevista para El Diario reveló que desde su infancia le ha gustado la música, y gracias a su talento nato se abre camino en la industria musical, con un tema de su autoría que se titula ‘Dile’.

“Aunque nunca me imaginé tocar, cantar o grabar canciones, todo esto fue debido a un primo mío que comenzó a tocar la guitarra. Me llamo mucho la atención al grado de motivarme a aprender a ejecutar el instrumento. Y amigos, músicos me brindaban algunos tips, aunque prácticamente aprendí solo a tocar la guitarra”

“Mi intención era hacer esto por hobby y cantar en reuniones familiares. A medida que fui aprendiendo y descubriendo la música, me atrapo y decidí cantar. Luego de una decepción amorosa, me nació escribir una canción que lleva por nombre ‘Dile’. Todo se fue dando, le envié el tema a un amigo que es músico y me dijo, vamos a grabarla”, contó emocionado.

Su canción que va de la mano con un videoclip cuenta con más de 32 mil visitas en Youtube, un tema que grabó a dúo con la agrupación chihuahuense ‘Sello 27’, bajo la producción de ‘Grupo Imagina Studio’.

En la actualidad ostenta dos videosclips oficiales de los temas ‘Dile’ y ‘El corazón ordeno’, y hoy se estrenará su tercer videoclip del tema ‘Entre más te miro’, un cover del cantante Ulises Chaidez. El estreno será a las 4 pm, por su canal en Youtube.

“Es un tema muy bonito, y aparte me dieron la oportunidad de grabarlo en la escuela donde estudio, y salieron los compañeros en clases. Así que estoy muy emocionado e invito a la gente a que lo vea y escuche, espero les guste tanto como a mí”, dijo.

El artista chihuahuense comentó que tiene el apoyo incondicional de su familia, algo que valora y agradece, ya que es una motivación muy grande para seguir haciendo lo que más le apasiona, la música. Sus influencias musicales dijo que son por el cantante Ariel Camacho y Los Minis de Caborca.

“Hace un año comencé esta carrera profesionalmente, y en este tiempo he grabado cinco canciones que han tenido una gran respuesta por parte del público, lo cual agradezco mucho. Estoy enfocado a seguir con la música. Mis planes son dar a conocer mi proyecto musical y que en un futuro pueda presentarme en eventos masivos y llenarlos en su totalidad. Son muchos sueños y proyectos y mi meta es algún día poder vivir de la música” indicó.

Germán continúa firme en sus metas de darse a conocer ante el mundo con su música, cuenta con colaboraciones de sus colegas ‘Sello 27’ con el tema ‘Dile’, otra es con Intrépidos de la Sierra con la canción ‘Me hiciste creer’, y un corrido tumbado ‘Foto pal’ Insta’ que grabó a dúo con Kevin Álvarez y que próximamente se va a estrenar. Compartió que se encuentra muy contento, ya que este último tema lo grabó con la disquera ‘Corridos Zumbados Records’, empresa con la que ya dijo está a punto de formar parte de ella.