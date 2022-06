Con talento sobrenatural

Cortesía

Rituales de Halloween, famosos suplantados, la banda de metal del infierno, teorías locas y hasta canales donde ver películas de terror son los títulos de algunos de los temas que la fronteriza Fernanda Álvarez, de 23 años, comparte en su cuenta de TikTok, @pitayaterrorifica, donde 1.6 millones de seguidores se muerden hasta las uñas con sus escalofriantes relatos.

Antonio Álvarez Ponce, quien es jalisciense y juarense por elección, es el padre de Fernanda, contador de profesión y comerciante afincado en esta ciudad hace más de 10 años.

Don Antonio dice que se cuenta entre los millones de seguidores de su hija, no sólo por la naturaleza de su lazo y cariño, sino porque realmente sus contenidos son tan disfrutables gracias a su carisma y habilidades para comunicar.

“Fernanda alcanzó no sólo 27.8 millones de likes, también tiene la fortuna de ser una de las influencers que han logrado monetizar su trabajo, incluso con un pago que recibió de una empresa peruana, mi hija mejoró su equipo de video y audio para crear podcast y nuevos contenidos en TikTok”, comenta el orgulloso padre.

Egresada de la carrera de Mercadotecnia de la Universidad Tec Milenio en esta frontera, la joven influencer siente una atracción especial por los contenidos de terror y de eventos sobrenaturales desde sus primero años de vida, según relata su padre.

“A ella desde pequeña le causaba admiración y mucha sorpresa las películas de miedo, le gusta asustarse y no dejaba de verlas, aunque tuviera mucho miedo; en casa veía películas como ‘Santo contra las momias’, ‘Scooby Doo’, le gusta lo sobrenatural”, comenta Álvarez Ponce.

“Empezó su kínder y primaria en Juárez, luego se fue a Guadalajara y allá vive con su hermana Michel y con su mamá, Sandra; se vino a Juárez para hacer su carrera y aquí empezó con lo de TikTok, me dijo ‘voy a subir cosas de terror, las que me gustan’”.

Fernanda nació en Guadalajara y a los dos años llegó a Ciudad Juárez, aquí vivió hasta los 12; regresó cuando hubo que hacer sus estudios profesionales, donde estuvo cuatro años más y ahora de nuevo vive en Guadalajara.

Entre las historias que relata hay reseñas de películas, leyendas de aparecidos o de cosas que pasaban en la ciudad y causaban terror entre la población.

Su rango de seguidores es de entre los 14 a los 18 años. Trabaja en una empresa dedicada a la publicidad, es la encargada de esa área, donde gracias a su habilidad y conocimientos sobre cómo funcionan las redes sociales y plataformas ha conseguido cuentas para ella y para la empresa en la que se desempeña.

“Mi hija es hábil y ha conseguido clientes para monetizar su TikTok, por ejemplo una marca de donas y de muchos lugares, de Canadá y Estados Unidos y hasta de Centroamérica, de países como Perú, Guatemala y Argentina”, comenta don Antonio.

Fernanda se fue a estudiar a Chile y también allá aprendió a realizar contenido con leyendas de por aquellos lugares, a su regreso empezó aquí con su cuenta de TikTok y hasta le han hablado de MGM para que vaya a la premier y que anuncie que va al evento.

Hasta hoy de sus clientes hay una plataforma peruana que le pagó 60 mil pesos por un video, dinero con lo que compró equipo nuevo para sus producciones.

De Fernanda, su padre dice que es una joven sensible, cariñosa, preocupada por salir adelante, que se ha preparado con ahínco e incluso su promedio general es de 98.

“Además del terror a ella le encanta la tecnología, conoce muy bien las apps, es muy alegre, platicadora, muy dedicada, le gustaba que nosotros le platicáramos cosas de miedo, le llamaba la atención”.

La creadora de contenido es la mayor de dos hermanas –Michel, quien es preparatoriana y tiene 17 años–, sus padres son contadores y lo extrovertida, dice su padre, lo heredó de él.

“Me gusta hablar y platicar frente a grupo, y aunque ya no me dedico a la docencia y ahora atiendo mi propio negocio, me encanta expresarme, tal vez de ahí lo heredó mi hija Fernanda”.

Aunque todos los contendidos de @pitayaterrorifica le gustan a Antonio, lo que más le hace sentir orgulloso es la habilidad y fluidez de su hija y la tenacidad de ella para alcanzar sus sueños.

“Lo hace de manera natural. De niña, recuerdo que le encantaba ‘La Sirenita’, en especial cuando aparecía la villana de la cinta –Úrsula–, eso la asustaba mucho, pero a pesar del miedo, siempre lo vencía y disfrutaba mucho de la cinta; así hoy ella disfruta mucho lo que hace y es una chica que a pesar de su juventud no le asusta la vida y hace bien todo lo que se propone”, asevera Álvarez Ponce.