Con toda la carne al asador

Chihuahua, Chih.- Por el momento, la cantante y empresaria Cristina Eustace hace a un lado el micrófono para afilar los cuchillos y enfrentar un nuevo reto en su vida dentro de la cocina Top Chef.

El nuevo reality show de la cadena televisiva Telemundo estrena el 9 de agosto y la chihuahuense pondrá a prueba sus habilidades culinarias para conquistar el paladar de tres reconocidos chefs que juzgarán su desempeño y esfuerzo.

“Síganme por favor en mis redes sociales, y compartan conmigo sus recetas favoritas, ahora vamos a cocinar en vez de maquillarnos juntas, etiquétenme en sus videos para aprender de ustedes, voy a echarle todas las ganas y no olviden… Lucha, Siente, Vive”, dijo la cantante en exclusiva para El Diario.

Cristina, una mujer con carácter, luchona y entusiasta, ha forjado una trayectoria dentro de la industria musical, logrando así poner en alto su estado grande.

La artista de 43 años compartió que ‘La casa de los famosos’ marcó su carrera y ahora inicia un nuevo reto en Top Chef, donde competirá con celebridades.

“Gracias a toda mi gente por siempre estar pendiente de mi carrera, estoy muy orgullosa de representar a mi tierra con tanto cariño y respeto. Todavía no me recuperaba del encierro y la fractura de mi muñeca. Pero chamba es chamba y hay que ‘agarrar la ola’, estaba empezando la promoción de los temas ‘La Soltera’ e ‘Infiel’ y me invitaron, éstas son oportunidades de una vez en la vida”, expreso emocionada.

Afila los cuchillos

Ésta es una faceta diferente a lo que se conoce de Cristina Eustace, porque es cantante, empresaria, mamá.

“Me encanta la cocina, pero no sé ¡nada!, y creo que por eso me invitaron, en la casa de los famosos cociné una sola vez en esos tres meses. Pero hay algo importante que agregar, no cocino,

porque estuve metida siempre en la escuela por mis becas y después el trabajo. Mis padres siempre me apoyaron y mientras yo era un ratón de biblioteca, así que ellos y hasta mi hermanito me cocinaban, y no se diga mi abuela Felícitas, mis tías y tíos, todos muy buenos en la cocina, menos la ‘comaye’ Cristina”, dijo entre risas.

Al lado de grandes celebridades

Los famosos competirán para dar muestra de sus destrezas a la hora de cocinar y entre ellos el jurado de chefs encontrará al triunfador del codiciado título y 100 mil dólares en efectivo.

Con una mezcla de creatividad, sazón y una pizca de drama, cada episodio de esta competencia para toda la familia presentará momentos de mucha tensión, grandes sorpresas y diversión con estas celebridades que están dispuestas a darlo todo en la cocina; la famosa cantante cuenta con todo el cariño de sus seguidores, a quienes llama “comayes” y “compadres”.

Con toque personal

Y aunque la cocina no es algo de lo que la chihuahuense tenga mucho conocimiento, dijo que hará todo por dar muestra de la gastronomía regional.

“La verdad es que lo de mi familia son las carnes asadas, pero ahora sí amo que estoy muy en comunicación con mi madre para aprender platillos de la familia, amo el chile colorado con puerco

de mi abuelo Valentín que ahora hacen mis tíos, así que tengo que aprender eso”, aseveró.

“Este proyecto Top Chef no estaba en mis planes, así que toca seguir después con lo mío que sigue siendo la música. Ahorita sí estoy enfocada al cien por ciento en la cocina, porque sí quiero

demostrarme, más que nada a mí misma, que puedo y a mi hijo Andrés que se puede, aunque pueda una frustrarse por entrar con un conocimiento casi en ceros,

pero cuando las cosas se hacen con amor y muchas ganas, claro que se puede”, puntualizó.