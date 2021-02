Con todo y pandemia, Alice Cooper es imparable

Reforma

Ciudad de México.- El hard rock y el heavy metal no serían lo mismo sin él... y Alice Cooper, quien tiene la estatura de legendario gracias a 57 años ininterrumpidos de carrera, simple y sencillamente se mantiene imparable.

El viernes sale al mercado su nuevo álbum, Detroit Stories, y cuenta en entrevista con Gente que es un verdadero regalo de la vida en tiempos tan aciagos por la pandemia de Covid-19.

"A pesar de que estoy detenido en el tiempo, mi vida no para. Estoy imparable: haciendo música, planes, disfrutando a mi familia. Tengo un programa de radio (Nights with Alice Cooper), estoy saludable", cuenta vía telefónica.

Apenas inicia la charla y la estrella, en tono jovial y ameno asegura que su nuevo disco le da juventud.

"Acabo de cumplir 73 años y me siento de 40. Nunca había estado en descanso por un año. Mi actitud es la mejor. Detroit Stories es mi álbum consentido porque es sobre la ciudad que me formó, ahí consolidamos al hard rock, en la misma época que el Motown, ahí me sostuve y libré todo obstáculo".

El primer sencillo es "Rock & Roll", su propia versión del clásico de The Velver Underground.

El intérprete de hits como "Poison", "Elected" y "Be My Lover" se dice complacido por los 45 años de matrimonio con Sheryl Goddard, la fidelidad de una interminable legión de fans en todo el mundo y la vida que tiene ahora, alejado de las drogas y los excesos.

"Llegó un momento de mi vida en que me pregunté: ¿Qué quiero hacer conmigo? Y la respuesta fue sin complicación: 'Quiero ser feliz'. Cada quien tiene su concepto de vida y felicidad y el mío está en disfrutar lo que tengo sin obsesiones.

"Vivimos una época en que todo es popularidad, quién es más famoso y quién tiene más seguidores. No, eso no es lo mío... curiosamente, los jóvenes de hoy buscan aceptación en redes y complacer, yo vengo de la generación que imponía ideas, que buscaba voz propia", sostiene.

Comparte que lleva un año encerrado y sólo sale para tomar aire fresco. Sus vecinos le dicen "Vincent" (su nombre de pila), pero para los cuates, aclara, es "Alice" o "Mr. Coop".

"Ya me vacuné contra la Covid-19 y espero en tres o cuatro semanas retornar por la segunda dosis. Me la he pasado hablando con mis amigos de la industria y todos coinciden en que si continuamos con la vacuna, al menos en unos seis meses, o antes de que empiece el invierno, podremos volver al escenario.

"Casualmente iba a estar en mayo del año pasado en Ciudad de México y se canceló todo. ¡Casualmente es de mis audiencias favoritas!".

Recuerda que fue el 7 de marzo pasado cuando dio su último show en vivo, debido al parón mundial por la pandemia. Fue parte del Rock Meets Classic, en Nuremberg, Alemania, y no visualizaba el panorama actual.

"Como Alice Cooper, tengo que aclimatarme a lo que dicte la industria para retornar, pero, estoy en el grupo Hollywood Vampires, con Johnny Depp y Joe Perry, ellos ya están listos para salir a girar.

"Lo hemos hablado y nos encantaría retornar para dar un poco de felicidad al público que quiere música y ya está harta de las noticias, de la política, de todo lo malo. Amo a Johnny, es mi amigo, es una gran persona y quien lo conoce jamás creería todo lo que se dice sobre él. A la gente le gusta el chisme, el rumor, y él es blanco perfecto para eso. Pero no, él no es nada de lo que dicen", asegura sobre su gran amigo, y quien fue acusado de violencia doméstica por su ex, Amber Heard.