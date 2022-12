Concibe Demian Bichir su 'refugio' fílmico como director

CDMX.- El actor Demian Bichir cree que al estrenarse como escritor y director de cine con Un Cuento de Circo & A Love Song sólo le hace honor al espíritu aventurero que le heredaron sus padres, quienes se conocieron en Torreón cuando estudiaban teatro y sin tener nada se mudaron a la Ciudad de México.

Ellos, considera el nominado al Óscar por su actuación en Una Vida Mejor, le dieron a él y a sus hermanos Bruno y Odiseo el regalo del teatro, que honra en su ópera prima de forma indirecta.

Su cinta, que se estrena mañana en la Cineteca Nacional, es un proyecto muy personal del protagonista de Los 8 Más Odiados, quien se inspiró en vivencias propias para crear a Refugio (personaje interpretado por él mismo), cuyo crecimiento en un circo y búsqueda del amor guían la trama, que se presentó en 2016 en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

"Los aspectos autobiográficos son pretextos para la historia, son pretextos para el resto del texto que escribí en todos los personajes. Hay muchas situaciones que son una réplica exacta de cómo me sucedieron, pero nosotros no crecimos en el circo, crecimos en el teatro.

"Esta metáfora es muy clara. Siempre hay un director en cada actor, pero no todos son tan irresponsables como para entrarle como un servidor. Esta aventura nació de mi alma y de mi corazón, de mi gusto y mi pasión por contarme a mí mismo historias", explicó Bichir en entrevista.

Todo queda en familia

Su protagonista es el hijo de la acróbata Valentina (Arcelia Ramírez) y, a decir de Bichir, el amor lo hará emprender un viaje como el del Odiseo, también conocido como Ulises, de Homero, que peleó con cíclopes y sirenas.

Para el proyecto, se apoyó literalmente en la familia, pues la versión juvenil de Refugio la encarna su sobrino José Ángel Bichir, que ahora entiende mejor al personaje, pues ya comparte experiencias de maduración con él.

"Ya he vivido, he visto las similitudes con mi vida y he tenido ese viaje de Refugio donde sales de tu casa, cruzas el charco, estás en el viaje de encontrarte como hombre", reflexionó José Ángel Bichir.

El actor tuvo bajo sus indicaciones a colegas como Ana Claudia Talancón, Eva Longoria, Diane Kruger y Ludwika Paleta; parte de su elenco dijo sentirse muy arropado, pues sabían que su director conocía el mismo proceso que ellos al crear personajes y sus emociones.

Aquello no quitó retos, pues Talancón terminaba diariamente con moretones por subir a las telas, pese a que tomó clases dos meses y había practicado gimnasia olímpica cuando era niña.

Damian Bichir no ha parado de escribir y adelantó que quiere repetir la experiencia como director y guionista tanto como le sea posible.

Dedica la película a su esposa

Demian Bichir conoció a su difunta esposa Stefanie Sherk cuando ella lo ayudó con ejercicios de actuación, por lo que siempre tuvo claro su gran talento, el cual quedó plasmado en la cinta, que está dedicada a ella.

El histrión, que participó en Godzilla vs. Kong, afirma que los seres amados nunca se olvidan y sólo se aprende a vivir con su ausencia durante diferentes ciclos y el estrenar ante el público la cinta marca uno de ellos, tras su pérdida en 2019.

"Fue hermoso rodar esta película y que ella pudiera también presentarla en un par de sitios, fue una acogida maravillosa. Esto tiene un sabor más especial para mí por todo el amor que le tengo y tendré a la güera, esto es un homenaje a ella, a su vida y al amor que le tengo.

"Stefanie estará en mi memoria siempre, pensamos en ella todos los días, esto es evidentemente una forma de culminar ese ciclo. Tuvimos la fortuna de viajar juntos con esta película. El trabajo queda ahí para siempre y así es el amor también, queda para siempre", resaltó Demian Bichir en encuentro con los medios.