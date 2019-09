Conciertos de Snoop Dogg en México se posponen

Ciudad de México.- Por causas de fuerza mayor, el rapero y productor estadunidense Snoop Dogg pospone los conciertos que ofrecería tanto en la Ciudad de México como en Monterrey.

La compañía Media Leader Producciones fue la encargada de anunciar, a través de un comunicado, la suspensión de ambos espectáculos, programados para el 31 de octubre y 1 de noviembre, respectivamente.

"Debido a causas de fuerza mayor y con el conocimiento y aprobación de las oficinas del talento involucrado, se ha tomado la decisión de cancelar las presentaciones de Snoop Dogg. Cabe destacar que esta decisión compartida entre la promotora y la oficina del artista para postergar estas presentaciones se hace con el ánimo de ofrecer al público mexicano el mejor show que el artista haya ofrecido en México y que ha prevalecido entre ambas partes la buena comunicación y el entendimiento”, se lee en el citado documento.

La promotora agrega que será en 2020 cuando el intérprete de Gin and juice, Young, wild & free y Who am I visite México, por lo que los boletos serán válidos para las nuevas fechas, las cuales se darán a conocer en los próximos días.

Tras deslindar de toda responsabilidad a “patrocinadores, medios de comunicación, Arena Ciudad de México, Arena Monterrey y sobre todo al artista”, la empresa lamenta los inconvenientes ocasionados y recuerda que la gente que así lo desee puede solicitar su reembolso.