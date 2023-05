Condenan a Luis de Llano por abusar de Sasha Sokol

El productor Luis de Llano fue condenado este miércoles por daño moral a Sasha Sokol, mediante una sentencia dictada por un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así lo dio a conocer la cantante a través de sus redes sociales.

"El día de hoy Luis de Llano fue condenado por daño moral al violentar mi dignidad, integridad física, intimidad y honor. Con las pruebas y testigos se acreditó que la relación iniciada por él, cuando yo tenía 14 años, fue ilícita y asimétrica por la diferencia de edad y el rol jerárquico que ejercía", escribió Sokol en su cuenta de Twitter.

En los detalles, revela que en la sentencia se consideró que lo declarado por De Llano en medios de comunicación constituyó un acto de revictimización y, en consecuencia, le piden que se disculpe públicamente, abstenerse de hablar de lo sucedido y pagar una indemnización.

La intérprete de 'La Última Vez' reafirmó que dicha indemnización la donará a una organización civil que defiende a las víctimas de abuso sexual. También enfatizó sobre la actuación responsable del Tribunal ante el caso.

"Reconozco la actuación responsable y con perspectiva de género del tribunal. Confío en que su desempeño será ejemplo para otras autoridades; muchos casos de niñas, niños y adolescentes no han sido juzgados y sus derechos siguen violentados".

La denuncia pública de Sasha Sokol la dio a conocer el 8 de marzo del año pasado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde reveló que el productor abusó de ella y mantuvieron una relación cuando ella tenía 14 y él 39 años.

La cantante lo denunció formalmente por daño moral cuatro meses después de dar a conocer su caso, donde también le exigía una disculpa pública e indemnización.

De Llano, por su parte, se declaró inocente de las acusaciones de Sokol ante medios de comunicación, igualmente mencionó que no estaba dispuesto a llegar a algún acuerdo y que no se disculparía de nada, ya que no hizo nada.