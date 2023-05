Condenan al actor Héctor Parra a 10 años de cárcel

Ciudad de México.- Olivia Rubio, a abogada de Alexa Parra dio a conocer en un comunicado que el actor Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores.

"Celebramos la sentencia dictada el día de hoy por el Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, que condenó a Héctor N. a 10 años 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores de edad, agravado cometido en contra de la víctima A.P.H., conocida como Alexa", dice el comunicado.

Samara Ávila, abogada de Héctor, confirmó la sentencia y añadió que el actor tendrá que pagar una multa por reparación de daños.

"Lamentablemente está siendo condenado el señor Héctor. A criterio de este Juez, con quien llevamos todo este proceso penal, le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con seis meses. Hay un concepto de reparación de daño con una cantidad aproximadamente de 200 mil pesos.

"El señor Héctor está tranquilo, escuchó toda su sentencia, toda la explicación de los montos y el porqué esta penalidad de años ", dijo Ávila a medios de comunicación.

Por su parte, Daniela Parra, su otra hija, quien ha apoyado en todo el proceso al actor, se mostró inconforme en redes sociales ante supuesta injusticia que vive su padre.

"¿Y se preguntan si hay corrupción? Que mentada de madre", escribió en su cuenta de Twitter.

El día miércoles, Daniela convocó una marcha en la Ciudad de México para abogar po la inocencia de Parra.

"México no puede seguir cegado ante la evidente fabricación de delitos. Mi papá es solo una víctima más de un sistema que debería protegernos, no venderse al mejor postor. Ya no pedimos ¡exigimos justicia!", publicó en Instagram.

La sentencia se dio una semana después de la fecha acordada debido a que el actor presentó problemas de salud ese mismo día.

El día 11 de mayo, Héctor, fue declarado inocente de abuso sexual a su hija Alexa, en una audiencia que se llevó a cabo dentro del Reclusorio Oriente.

La abogada del actor menciona que aún existen recursos de apelación a los que pueden recurrir.

"No concluye todo aquí, vamos por una segunda instancia. Seguimos sosteniendo que el señor Héctor es inocente.

"Ahorita es una sentencia de primera instancia ante el juez de enjuiciamiento, pero tenemos otros recursos, un recurso de apelación o un amparo", declaró Ávila.