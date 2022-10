Conecta con el futuro en 'La Periferia'

CDMX.- Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz) vive en el 2030, en una zona rural olvidada al sur de Estados Unidos y se gana la vida como empleada de una imprenta 3D local.

En su búsqueda por ayudar y mantener unida a su familia, hace dinero extra jugando videojuegos para gente rica. Luego de aceptar utilizar un visor de realidad virtual, se transporta a un Londres del futuro, específicamente al año 2100.

Se trata de La Periferia: Conexión al Futuro, la nueva serie de Prime Video, basada en la exitosa novela de ciencia ficción de William Gibson, producida por Lisa Joy y Jonathan Nolan.

"Es muy emocionante; Gibson, Nolan y Joy son, sin duda, tres pesados en el mundo de la ciencia ficción. Cuando piensas en materializar una novela de Gibson en la pantalla tienes que pensar en dar lo que él merece y hacerle justicia a sus novelas. Así que para mí es un proyecto perfecto del que definitivamente quería ser parte", contó Moretz en entrevista.

Al cerrar los ojos, Flynn se encuentra con un Londres elegante y misterioso, seductor ante su dura y peculiar realidad.

Setenta años en el futuro, en la capital de Inglaterra, en el libro descrito como desolado y donde eventos algo catastróficos han matado a la mayoría de la población, dejando atrás una clase monárquica y convirtiéndolo en un país casi desierto, alguien ha encontrado una manera de abrir una puerta al mundo del pasado y conectar los dos mundos.

"Fue la tormenta perfecta para mi, y sabía exactamente que quería hacerlo y como. Creo que Flynn Fisher es un personaje que no había tenido la oportunidad de explorar antes, ella realmente me empujó a hacer muchas cosas y me permitió ser muy vulnerable y mostrar otros aspectos de mí que no había podido expresar", agregó la protagonista de Kick-Ass.

Apoyada por su hermano Burton (Jack Reynor) quien la indujo al mundo virtual, la protagonista buscará descubrir quién ha conectado su presente con el futuro y con qué propósito, pues su presencia en él, que cada vez se hace más constante, supone grandes peligros que intentarán destruirla a ella y a su familia.

"Creo que es una historia humana muy fundada, la relación que tienen estos dos es de hermandad y sé que eso es algo que a la gente le va a gustar, además del fantástico y espectacular mundo que hemos creado", afirmó Reynor.

La primera temporada de la serie contará con ocho episodios. El primero estará disponible el 21 de octubre y cada semana se estrenará uno nuevo.

"Hay muchos giros realmente buenos y definitivamente creo que te atrapará desprevenido. Durante toda la historia no sabes la verdad acerca de todos personajes que vas conociendo y no deberías confiar en ellos porque no sólo hay un villano, y eso es una parte muy interesante de la trama", agregó la actriz de 25 años.

El thriller de ciencia ficción es una historia plagada de muchos elementos propiamente futuristas como androides, impactantes escenas de acción y escenarios futuristas y postapocalíptica bien logrados.

"Desde que hice Kick-Ass cuando era más joven, he mantenido mi ritmo de entrenamiento, así que he sido muy afortunada por la experiencia para hacer este tipo de secuencias que me resulta muy divertidas de grabar", agregó la intérprete.