Conecta Esteman con México en el amor y la música

CDMX.- En la familia del cantautor colombiano Esteman es tradición conmemorar los acontecimientos especiales plantando algo en una hacienda.

Hace unos meses, al casarse con un mexicano, el intérprete de "Noche Sensorial" eligió que su aporte fuera un maguey.

Aquello es sólo una muestra de las conexiones que el músico tiene con México, país al que afirma le debe toda su carrera y del que ya se siente parte, porque si bien aún llegan a alburearlo sin que se dé cuenta, se ha contagiado de la pasión nacional.

"Colombia para mí ha sido una escuela del disfrute, del goce y del baile; México, la escuela del sentimiento, y ambas las he logrado fusionar en mis canciones", detalló el músico en entrevista.

"Antes yo no me atrevía a hablar tan directamente de mí, de mi corazón, de mis emociones, eso es algo que he aprendido de muchos cantautores mexicanos. En la escena que me muevo del pop alternativo he podido encontrar mi voz".

Esta semana, antes de firmar boletos de su concierto en el Auditorio Nacional, donde tocará el 9 de noviembre, el cantante recibió certificación de oro por su disco Amor Libre, y doble platino por las canciones "Fuimos Amor" y "Te Alejas de Mí".

Tales éxitos, producto de acumular 2.3 millones de oyentes mensuales en Spotify, los atribuye a que optó por mostrarse honesto y abierto desde su composición, lo que le ha permitido conectar con más personas.

Para el intérprete, lograrlo ha sido un proceso, pues su primer himno de aceptación lo lanzó apenas en 2015 en su álbum Caótica Belleza.

"Amor Libre fue donde empecé a sentir que no podía pararme en un escenario si no era yo mismo. No pretendo ni quiero hacer canciones que no pueda sustentar. Si siento que algo no me representa, por nivel musical o letra, entonces no lo hago.

"Creo que eso tiene que ver mucho con este proceso de entender quién soy y quién no soy, por qué estoy aquí, por qué me paro en un escenario. Y entender cuál es mi voz en la escena donde me muevo. Es un proceso lindo, pero de muchos retos el entender que sigues evolucionando, sin perder tu esencia", detalló.

México también será parte de su próximo material, que planea lanzar en 2024, al incluir un tema con sonido regional.

"Mi disco más reciente, Si Volviera a Nacer, de alguna manera hace tributo a los sonidos de los 70. Si bien yo vengo con mi ADN con ese sonido de las melodías de antes, el próximo es un poco más actual. Quiero tomar riesgos, probar otros ritmos con los que no haya experimentado, como la bachata.

"No me gusta limitarme a que si no suena a música disco, no es Esteman, es todo lo contrario, debo pensar cómo me llevo eso a mi mundo", adelantó.