Confía Camille Vasquez en inocencia de Gloria Trevi

Especial / Agencia Reforma

Ciudad de México.- Para defenderse en su caso por abuso sexual, Gloria Trevi decidió contratar al equipo de Camille Vasquez, quien ganó fama tras ganar el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard.

Y así como Gloria confía en su abogada, Camille también cree que la cantante es inocente.

"Porque le creemos, creemos en ella", dijo Vasquez, de 38 años, en una entrevista con Telemundo.

"Creemos que ella es inocente, no hay ninguna prueba contra ella. No es culpable", agregó su compañero Ben Chew.

Camille Vasquez reveló que fue la misma intérprete de "Ojos Cerrados" quien la buscó para que la defendiera de la demanda de dos mujeres que la acusan de abuso sexual en EU.

"Ella (Gloria Trevi) me llamó, hablé con ella y con Armando (Gómez), su esposo, y estudié el caso, hablé con mis compañeros como Ben (Chew) y otros que están trabajando en este caso, con los otros, y no pude decirle no a defenderla", aseveró.

Aunque es hija de padres latinos, la abogada estadounidense confesó que no conocía a la mexicana, así que eso no involucró en su decisión de tomar el caso.

"Realmente no, mis padres sí, claro que la conocen. Mi mamá es de Cuba y mi papá es colombiano, entonces cuando les dije que me llamó, ellos quedaron muy impresionados y me dijeron: 'Oh, Gloria Trevi es muy conocida en Latinoamérica', pero yo no la conocía", señaló.