Confía Emilio Osorio en su talento como artista

CDMX.- Pese a las críticas que pudiera haber recibido a raíz de su rol en la serie El Último Rey, donde dio vida a un personaje inspirado en Alejandro Fernández, Emilio Osorio comparte que se siente sumamente satisfecho con su trabajo y que ha aprendido a confiar en lo que tiene que ofrecer como artista, le pese a quien le pese.

"Justo eso de las críticas y de que hablen es lo que hace que uno madure y al mismo tiempo diga: 'Bueno, creo que prefiero que mi carrera vaya por acá y lo hagamos de esta manera, y seguir cómodo con lo que estás haciendo'. Todo es parte del aprendizaje, y con la serie fue tanta controversia, en muchos sentidos, que había que hacerlo así.

"La verdad, a mí la experiencia me ayudó muchísimo en muchos aspectos, tanto personales como profesionales. Me ayudó a madurar y fue una pauta para que hoy en día me sintiera bastante cómodo haciendo lo que me gusta y descubrir que lo que quería hacer era escribir y sacar mis propias canciones", compartió Osorio, en entrevista.

Tras su experiencia en la serie, el actor logró construir la seguridad y confianza con la que ahora retoma su carrera musical a través de un álbum que saldrá el 29 de julio.

Será una nueva etapa en la que tomará las riendas por completo de su proyecto, antes a cargo de su padre, el productor de telenovelas Juan Osorio, y cuyo principal objetivo será mostrarse a sí mismo ante sus seguidores.

"Mi principal objetivo es mostrar mi esencia, hablar de mis vivencias y mostrar esa parte real de mí. Creo que muchos músicos, y me incluyo, cuando empezamos a hacer música intentamos hacer un hit y escuchar a otras personas sobre cómo hacerlo.

"Pero ahorita, tanto con mi equipo de trabajo como con mis papás y mi familia, llegué a la conclusión de que lo mejor es escribir mis rolas, producirlas, sacarlas y confiar en que si van a conectar con una, dos o todas mis canciones es porque van a conectar conmigo", explicó el intérprete.

Si bien sabe que es tiempo de dejar el nido y forjar su propio camino con las herramientas que sus padres, tanto Osorio como Niurka Marcos, le han dado, no deja de sentirse agradecido y consciente de que el sueño se lo debe a ellos.

Por eso, su primer sencillo, titulado "Sea Lo Que Será", ya disponible en todas las plataformas, está dedicado a su papá.

"Fue cumpleaños de mi padre y la verdad es que la canción que elegí es para conmemorarlo, porque habla de una historia de amor de telenovela, y si alguien conoce de esas historias es él.

"Por eso se me ocurrió dedicárselo, y lo veo como un regalo para él por todo el apoyo que me ha dado siempre", expresó.