Confía HBO en sus proyectos

Ciudad de México.- Ante el surgimiento de nuevas plataformas digitales, como Apple TV+ y Disney+, HBO confía en sus producciones para seguir atrayendo audiencias.

"El contenido de HBO es exclusivo que nada más vive en nuestra marca. Todo esto que está saliendo (en plataformas) es lo mismo que existe hoy en día en los canales.

"Va a haber cinco o seis destinos digitales y tú vas a buscar el que quieres. HBO tendrá el contenido de siempre y más, y por eso se está invirtiendo para seguir cautivando y enamorando", declaró Gustavo Grossmann, vicepresidente corporativo de Networks de HBO Latin America.

Por eso no escatima en la calidad de sus producciones, incluso fue capaz de frenar la producción de la precuela de Game of Thrones, que sería protagonizada por Naomi Watts, no sin antes anunciar la producción de House of the Dragon, ubicada 300 años antes de la serie que terminó este año y que estará enfocada en la Casa Targaryen.

"No tengo información oficial de por qué se canceló. Creo que el piloto no debe haber cumplido las expectativas de HBO. Y con la noticia de que George R. R. Martin está involucrado en esta (nueva) producción (House of the Dragon), a lo mejor tomaron la decisión de hacerla. Son noticias que no nos consultan ni nos dicen.

"Creo que esto trae mejores noticias porque ya es algo bastante oficial, se le ha dado muchísimo ruido y que va a tener el respaldo del escritor y creador del libro", agregó el directivo.

Pero el spin off de su exitosa serie no es la única arma que alista la cadena para atraer público.

Entre los anuncios hechos el jueves en el UpFront de la cadena está el estreno de The Outsider, protagonizada por Jason Batwoman y Ben Mendelsohn y basada en el libro El Visitante, de Stephen King.

A esta se suman The Undoing, con Nicole Kidman, Hugh Grant y Donald Sutherland; I Know This Much Is True, estelarizada por Mark Ruffalo; y Avenue Five, una comedia con Hugh Laurie.

Entre sus estrenos están producciones de Iberoamérica, como Mil Colmillos, hecha en Colombia; Patria, realizada en España; y Todxs Nosotrxs, original de Brasil.

En cuanto a México, el único anuncio hecho fue la renovación de temporada de Chumel con Chumel Torres.

"Vamos a volver al territorio mexicano (a producir ficción), es muy importante para nosotros este mercado", adelantó el ejecutivo.

Para el 2020, se esperan también los estrenos de las nuevas temporadas de Westworld, Euphoria e Insecure.