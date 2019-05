Confiesa Maisie Williams que sufrió inseguridad

Ciudad de México— Maisie Williams reveló que sufrió de inseguridad en su adolescencia después de que alcanzara la fama por su papel de Arya Stark en Game of Thrones, informó El País.

La situación de ser una persona conocida y estar expuesta ante miles de personas generó una sensación de desconfianza con ella misma.

"Viví una temporada en la que cada día me decía que me odiaba.

"Llegué al punto de que mientras hablaba con mis amigos no dejaba de pensar en si había dicho alguna estupidez. Todos nos podemos identificar con esa sensación, cuando nos decimos a nosotros mismos cosas horribles", confesó la actriz.

La intérprete compartió que esta inseguridad se generó en gran medida por comentarios que el público hacía de ella en redes sociales.

"Cuando la gente usa las redes creen que lo que escriben no lo leerá nadie, pero sí lo leemos. Eso nos puede afectar por mucho tiempo", declaró.

Al darse cuenta de que el internet era la principal fuente de sus problemas, Williams se alejó de las redes sociales.