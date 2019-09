Confirma Niurka romance entre Verónica Castro y Yolanda Andrade

A pesar de que Verónica Castro se ha encargado de desmentir a capa y espada el supuesto romance y boda con Yolanda Andrade, Niurka asegura que entre ambas hubo más que una amistad.

Al ser cuestionada sobre la supuesta relación íntima ente Vero y Yolanda, la vedette dijo: “¡Pero qué padre!, esas son aventuras señores, entiendan, la vida es linda, es hermosa, perfecta, está llena de aderezos”.

Acto seguido, Marcos reveló: “Yolanda es mi amiga y yo la quiero mucho, Verónica la admiro too much (demasiado), y Montserrat también como Yola es mi amiga, y eso fue un romance que existió hace como 20 años, fue simbólico, fue una experiencia”.

Finalmente, la exesposa del productor Juan Osorio confesó que no descartaría vivir una experiencia íntima con una mujer.

“Yo tengo varias enamoradas lesbis, que me dicen unas cosas, que me encantan y todo y así como de pronto por casi caigo, no (caigo) todavía, pero si hubiera yo se los digo, pero tampoco digo nunca jamás, porque uno nunca sabe si la vida me de la oportunidad a vivir esa aventura, para mí sería una aventura (…), entonces probaría”, remató.





