Confirma Rauw ruptura con Rosalía; niega infidelidad

Associated Press / La expareja mantuvo una relación sentimental de tres años

Ciudad de México.- El cantante Rauw Alejandro confirmó su ruptura con la española Rosalía; sin embargo, negó que el motivo de su separación fuera por una infidelidad, como se empezó a señalar en redes sociales.

"Sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad.

"Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir", escribió el puertorriqueño, de 30 años.

Los rumores sobre la separación de los cantantes la dieron a conocer diversos medios internacionales. En redes sociales, empezaron a esparcir información de que su ruptura se debió a que Rauw le fue infiel a la intérprete de 'Malamente', con una joven modelo colombiana de nombre Valeria Duque, cuando el cantante la invitó al backstage de uno de sus conciertos, de la gira 'Saturno World Tour'.

Días anteriores, Rosalía, quien acaba de finalizar su 'Motomami World Tour', publicó en su cuenta de Instagram una foto donde aparece llorando, seguida de otras imágenes aleatorias. Por su parte, al cantante de "Punto 40" se le vio el martes en un partido del Inter de Miami, junto con Lionel Messi.

La ex pareja mantuvo una relación sentimental de tres años. A inicios de este año lanzaron tres canciones juntos: "Promesa", "Vampiros" y "Beso", fue en esta última donde anunciaron su compromiso en un video musical.