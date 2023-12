Confirma Selena Gomez que está saliendo con Benny Blanco

CDMX.- La cantante Selena Gomez terminó con los rumores que la ligaban a un noviazgo con el productor musical Benny Blanco.

Este jueves la ex estrella Disney confirmó que está saliendo con Blanco, mediante un par de comentarios en dos posteos de Instagram, donde calificó de hechos y no rumores su reciente romance.

En una publicación donde se hizo mención sobre su posible nuevo amor, la cantante escribió la palabra "hechos", dando por confirmada su relación.

La intérprete de "Single Soon" incluso defendió a Blanco de un usuario que lo calificó de poco atractivo, respondiéndole "él me ha tratado mejor que cualquier ser humano en este planeta".

Posteriormente, Selena Gomez publicó una fotografía en sus historias de Instagram, donde aparece a lado de quien parece ser el cantautor.

Ambos famosos trabajaron juntos en el tema "I Can't Get Enough", una colaboración lanzada en 2019 junto a Tainy y J Balvin.

Los rumores del nuevo noviazgo se desataron luego de que fuentes cercanas a la empresaria informaran a Entertainment Tonight que Gomez ha estado saliendo con alguien de manera casual.

"Selena está saliendo casualmente y le va bien. Ella hace lo suyo y no siente ningún tipo de presión por tener una relación. Ella simplemente se está concentrando en lo que es mejor para ella en este momento y ha estado muy en sintonía con el mantenimiento de sus propios límites. Sus amigos y familiares la apoyan y sólo quieren que sea feliz".