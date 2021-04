Confirmado: Prepara Netflix nuevas temporadas de Cobra Kai y The Witcher

Tomada de internet Tomada de internet

La primera temporada de ‘The Witcher’ se lanzó en Netflix en 2019, y el drama de fantasía temperamental fue un éxito inmediato. Naturalmente, Netflix trabajó rápidamente para que iniciara una segunda temporada.

Y entonces la pandemia golpeó y todo se cerró. ‘The Witcher’ luchó por varias fechas detenidas de producción y arranque (no todas causadas por la pandemia; el actor principal Henry Cavill también sufrió una lesión en el set), pero finalmente logró reponerse la siguiente semana, informó el portal Salon.

Pero, ¿fue eso lo suficientemente pronto para sacar la temporada 2 de ‘The Witcher’ a fines de 2021? Según el director de contenido Ted Sarandos, quien habló en un video para inversionistas sobre los resultados financieros del primer trimestre, sí:

Así que no solo tendremos una nueva temporada de Witcher para fin de año, ¡sino también nuevas temporadas de ‘You’ y ‘Cobra Kai’! Netflix está gastando una locura de 17 mil millones de dólares en contenido este año y no están dispuestos a permitir que una pandemia global arruine su estilo. La compañía está claramente decidida a seguir siendo el líder en las guerras del streaming.

En cuanto a lo que realmente sucederá en "The Witcher", la segunda temporada adaptará los eventos de ‘Blood of Elves’, el tercer libro escrito por Andrzej Sapkowski y el primero que está elaborado como una novela tradicional; la primera temporada se basó principalmente en ‘The Last Wish’ y ‘Sword of Destiny’, que son más como colecciones de cuentos.