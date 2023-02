Confirmado: ¡Yuridia está embarazada de su segundo hijo!

Ciudad de México.- La cantante Yuridia anunció a través de su cuenta de Instagram que está esperando a su segundo hijo, incluso reveló que es un varón y que se llamará Benicio.

"Este Agosto; con el favor de Dios, Matías y yo le veremos los ojitos a un nuevo ser. Ahí viene en camino un hombrecito llamado Benicio. No se les olvide rezar por nosotros. Los queremos", escribió.

La intérprete de "Amigos No por Favor" comentó que en los últimos días le ha dado voz a muchas mujeres que son criticadas por su cuerpo. Esto tras un conflicto con Paty Chapoy, quien al inicio de la carrera de la cantante hizo comentarios sobre su aspecto y condición social.

"Yurifans, familia: sé que el mundo no se cambia de la noche a la mañana y que aun hay cosas por aprender como sociedad. Estoy en una situación; de verdad sin querer queriendo (diría chespirito) que me permitió ser la voz de muchas personas, especialmente mujeres. Estoy con miedo por haber abierto mi corazón, pero me siento fuerte al saber que tengo gente por la cual luchar y gente que lucha constantemente conmigo", agregó.

La cantante tiene una presentación programada en el Auditorio Nacional el 17 de marzo, aún se desconoce si reprogramará sus conciertos.