Confirman a Angelina Jolie para 'The Eternals' de Marvel

Los Ángeles.- A pocas semanas del estreno de Vengadores: Endgame, Marvel ya prepara los nuevos títulos que iniciarán la Fase 4 de su Universo Cinematográfico. Entre los títulos ya confirmado está “The Eternals”, un filme que ampliará la trama cosmológica del UCM y que contará con Angelina Jolie como gran estrella. Y parece estar ya confirmado que la protagonista de Maléfica dará vida a Sersi.

Según avanza en exclusiva The Hollywood Reporter, el actor indio Kumail Nanjiani está en conversaciones con Marvel para unirse al proyecto dirigido por Chloe Zhao. Su personaje se mantiene por ahora en secreto, pero confirmó el papel que desempeña Angelina Jolie como Sersi, incluso describiendo al personaje como "un Eterno muy extrovertido que no ha tenido miedo para moverse entre los humanos".

En los cómics, Sersi es miembro de los Eternos, los personajes aparentemente inmortales que habitan en la ciudad de Nueva York. A principios de los años 90, Sersi se unió a los Vengadores y permaneció con el equipo durante cuatro años.

Los Eternos, con guion escrito por Matthew y Ryan Firpo, centrará su argumento en la historia de amor de Sersi e Ikaris. Igual que lo concibió Jack Kirby en los años 70, Los Eternos y sus rivales, los Desviantes, eran una rama de la humanidad creada por los Celestiales.

Según las últimas informaciones, aunque no hay nada confirmado, "The Eternals" no empezará su rodaje hasta septiembre de 2019 en Reino Unido, y el objetivo de Marvel es estrenarla en 2020, un año después de culminar la Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel con los lanzamientos de Capitana Marvel, ya en cines, y Vengadores: Endgame.