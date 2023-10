Confirman muerte de Matthew Perry

Agencia Reforma / El actor Matthew Perry, de 54 años

El actor Matthew Perry, de 54 años, famoso por la serie Friends murió por aparente ahogamiento, reportó TMZ.

"Fuentes policiales nos dicen que el actor fue encontrado el sábado en una casa del área de Los Ángeles... donde nos dicen que parece haberse ahogado. Nuestras fuentes dicen que los socorristas se apresuraron ante una llamada de paro cardíaco. No está claro exactamente dónde sucedió esto", reportó el medio.

Según las fuentes, el cuerpo de quien interpretara a Chandler Bing en la serie Friends fue hallado en un jacuzzi de la casa, sin drogas aparentemente cerca.

Aunque esta serie fue la que le dio fama, el actor también participó en Boys Will Be Boys, Growing Pains, Silver Spoons, Beverly Hills, 90210, Studio 60 on the Sunset Strip, Go On, entre muchas otras.

Recientemente estuvo fuera de escena, desde una miniserie que hizo en 2017, pero apenas en 2022 publicó un libro de memorias donde dejó ver la dolorosa batalla que tuvo contra las drogas y el alcohol.

"Estuvo adicto al Vicodin durante años, incluso mientras estaba en Friends, y había estado entrando y saliendo de rehabilitación.

"Si bien Perry parecía estar limpio y sobrio hace un año, cuando él y los otros miembros del elenco estaban presentando el programa de reunión de Friends, generó preocupación entre los fanáticos... ya que sentían que a veces parecía no estar bien, arrastrando las palabras y luciendo un poco fuera de sí", compartió TMZ.

Matthew también lidiaba con problemas de salud derivados de una perforación gastrointestinal, que lo obligó a someterse a una cirugía de emergencia y también con aumentos excesivos de peso.

El histrión nunca se casó, pero estuvo comprometido con Molly Hurwitz hace un par de años, relación que duró solo 6 meses.