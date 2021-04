Confirman muerte del rapero DMX; tenía 50 años

Agencias

Ciudad de México.- Ayer se dio a conocer que el rapero DMX había muerto tras una sobredosis, sin embargo, la noticia fue desmentida luego de unas horas.

Desafortunadamente hoy la triste noticia se confirmó.

De acuerdo con información del Washington Post, murió a sus 50 años tras sufrir un paro cardíaco en el hospital. Estaba internado y conectado a soporte artificial desde la semana pasada.

El músico de nombre Earl Simmons luchó contra la adicción a las drogas desde su juventud, específicamente al crack.

En varias ocasiones estuvo en centros de rehabilitación, la última vez fue en 2019 después de cumplir una sentencia de 1 año por evasión de impuestos.

¿Cómo inició en el mundo de la música?

Inició en 1998 con el álbum 'It's dark and hell is hot', el cual rápidamente llegó al #1 en la lista Billboard 200.

Con los años varios de sus discos fueron éxitos de ventas y sus populares temas lograron convertirlo en un artista tres veces nominado al Grammy.

Además de la música también incursionó en el mundo de la actuación, inició en la cinta 'Belly' y luego apareció en 'Romeo Must die'.

Junto a la cantante Aaliyah interpretó la canción principal de la cinta 'Come Back in one piece'.

El año pasado DMX se batió a un duelo virtual con Snoop Dog y tuvieron más de 500 mil espectadores.