Confirman Parker y Nixon regreso de 'Sex...'

Ciudad de México.- Las actrices Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon confirmaron el regreso de Sex and the City a través de sus redes sociales.

El futuro proyecto, que será producido para HBO Max, llevará por nombre And Just Like That, y tendrá de vuelta tanto a Parker como a Nixon, así como a la actriz Kristin Davis, quienes son las estrellas principales de la historia original.

"No pude evitar preguntarme: ¿dónde estarán ahora? X, SJ @HBOMax @JustLikeThatMax #AndJustLikeThat #SATCNextChapter", escribió Parker en Instagram junto a un teaser de la producción.

En el clip se puede escuchar a Parker escribiendo en una computadora las palabras "And just like that the story continues" (y justo así la historia continúa, en español), mientras se muestran varias imágenes de los alrededores de Nueva York.

"Tú, yo, Nueva York... todo es posible", escribió Nixon en su cuenta oficial de Instagram junto a la grabación.

De acuerdo con People, el anuncio también se hizo oficial a través de un comunicado en el que se explicó que la serie tendrá como productor ejecutivo a Michael Patrick King.

"La nueva serie de Max Original se basa en el libro Sex and the City de Candice Bushnell y en la serie de televisión original creada por Darren Star. El proyecto seguirá a Carrie, Miranda y Charlotte mientras navegan por el viaje desde la complicada realidad de la vida", se lee en el texto.

"Así como desde su amistad a sus 30 (años) hasta a la realidad aún más complicada de la vida y su amistad a sus 50. Está previsto que la serie de 10 episodios de media hora de duración comience a producirse en Nueva York a finales de la primavera".

Parker, Davis y Nixon también serán productoras del nuevo segmento, sobre el cual la jefa de contenido original de HBO Max, Sarah Aubrey, dijo que siente emoción por los fans, quienes podrán ver cómo evolucionaron las historias de los icónicos personajes desde la serie y sus dos películas.

"Crecí con estos personajes y no puedo esperar a ver cómo ha evolucionado su historia en este nuevo capítulo, con la honestidad, la conmoción, el humor y la ciudad amada que siempre los ha definido", comentó Aubrey.

Cabe destacar que la actriz Kim Cattral no regresará a la historia para reencarnar al cuarto icónico personaje de la misma, Samantha, ya que en entrevistas anteriores ella confirmó que ya no estaba interesada en el proyecto debido a que ya no sostiene una buena relación con Parker.